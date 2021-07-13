近日已進入炎夏，中央氣象局接連發布高溫資訊，勞動部職安署提醒需於戶外從事作業之事業單位，絕不可輕忽危害風險，確實做好熱危害預防措施，以保障作業安全，職安署提及，去年共有3件經複查後仍未提供勞工飲水、陰涼休息場所等，共開罰15萬元。

勞動部職安署職業衛生健康組長張國明表示，去年遭開罰的3件都是營造業，營造業屬戶外工作，為熱危害的高風險事業單位。他也提及，今年依舊規劃高溫熱危害專案勞動檢查2000多場。

職安署提及，台灣夏季天候溫濕及悶熱，雇主也應視勞工原有體適能，實施熱適應訓練並適當調配其戶外作業時間，以確保勞工對溫濕度變化具耐受力，同時建立伙伴互護機制，作業勞工彼此互助、監視或由監督者隨時觀察，如有身體異常狀況可立即應變。

職安署提醒，雇主應使勞工瞭解高氣溫工作環危害及作業程序，如發現勞工身體狀況不適時，應先停止作業，作必要處置，待身體狀況穩定後再繼續作業，如未依職業安全衛生法規定，採取熱危害預防各項安全衛生及應變措施，致勞工罹災者，將依法查處究辦。