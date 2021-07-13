全國疫情警戒第三級延長至7月26日，適逢大學新鮮人畢業季，雖然民生服務業、餐飲業者對於徵才需求仍在觀望，但對於資訊科技、網路行銷、數位金融有興趣的新鮮人，不妨提前布局，在疫情期間積極遞出履歷，搶先卡位。

若獲得了面試機會，不論是遠距面試，或是到公司面對面求職。事前除了把自己的外型精心打點一番，建議花更多的時間，去看看這間公司的業務內容、企業精神、年度大事記或相關報導等等，先讓自己心裡有個底。

如果知道自己的面試主管是誰，上網Google一下這個人的學經歷背景，或是找找看網路社群，找找面試官和自己有沒有共同朋友，去了解一下他的處事和領導模式，比如個性比較海派、比較阿莎力的面試官，我會用比較簡短、講重點的方式，去提出我過去的重要經歷，和未來能給公司什麼不同的貢獻，比較愛聊天的，我會用講故事的方法來讓對方提起興趣並激起共鳴，

會養成這個習慣，是從我學生時期在展場主持時開始的，因為那時經常要試鏡，長久累積下來的經驗發現，參加試鏡的人如果對公司或商品有一定的了解，表示有做功課，展現對這一次機會的重視，肯定會很加分。反映在求職上也一樣，一來，面試主管會覺得求職者夠有熱忱，誠意十足，夠認真有努力，二來，求職者對公司有一定的了解，未來上任之後教起來，也應該會比較順手。

也因為這樣的習慣，後來我試鏡電視台的體育分析師，特別又溫習了前一周的賽事，球員名單，防禦率、打擊率各項數值（平常也會看，但對於那些數據沒那麼熟），結果當天除了模擬一段比賽播報外，也問了我當時幾個知名球員的狀況，我都能如數家珍，因此順利進入了節目團隊。

今年剛好遇上了疫情，也讓很多新鮮人打亂求職布局，1111人力銀行發言人黃若薇，在著作「沒有目的才有趣」分享了許多面試的必勝訣竅，讓你在眾多求職者中脫穎而出。（圖/1111人力銀行提供）

在當年，其實網路資訊的流通，還沒有今日這麼發達，很多資訊都得土法煉鋼，但是現在不管公司規模，主管資歷，基本上動動手指都能找得到，再不然，也可以上人力銀行或是一些論壇，都會有各行各業各公司的面試經驗分享，在找到這些資訊後不只是要記在心裡，還要分析，你能對這間公司能有什麼貢獻，憑什麼可以拿到你開出的薪資價碼？（因為多數老闆不但在乎你的過去，更在乎你的未來能帶給他什麼驚喜），如果你對自己未來的貢獻規劃，剛好一擊命中老闆的想法，那麼恭喜你，或許這次真能找到你的伯樂！

在這邊也特別溫馨叮嚀，其實找工作就像追男女朋友一樣，必須投其所好，如果對方想要的是一碗平民美食滷肉飯，你卻端出了一盤米其林級的肋眼牛排，就算再高級，只要不是對方真正想要的，那都等同於沒交集的平行線。永遠要記得，職場是供需問題，並不是大家都覺得好的東西，別人就一定會買單，所以即使這回面試不成功，也要給自己信心，沒準是對方錯失了你這匹良駒。

最後希望這篇文章，能帶給正在謀職的你/妳，勇氣和信心！在多數人的漫漫人生中，很少有不請自來的幸運，所謂的好運氣，是「機會」遇上了「努力」。螢幕前的你還在等甚麼呢？主動出擊，投遞你的精采履歷吧。