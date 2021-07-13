荷蘭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）每日感染率攀升至新高，總理呂特（Mark Rutte）今天為此致歉，坦承政府放寬一系列防疫限制措施是錯誤決定。

呂特與衛生部長雍峨（Hugo de Jonge）9日重新對酒吧、餐廳和夜店實施若干防疫限制措施，以遏止一連串發生在年輕成人身上的感染病例，具高度傳染力的Delta變異病株破壞力加劇，尤其是對年輕人。2週前，隨著國內染疫人數下滑，當局曾解除幾乎所有防疫限制措施。

如今政府也取消8月14日前所有會有大批群眾參加、為期數日的節慶及活動。

呂特今天對媒體表示：「我們原本以為可能可行之事，實際上卻不可行。我們判斷力不佳，為此感到遺憾並致歉。」

呂特公開道歉，顯示他的立場與9日相比出現重大轉變，當時他一再捍衛稍早放寬限制的決定，稱這是「合乎常理的作法」，且拒絕為他政府管理不善的可能性扛責

然而政府鬆綁限制引發衛生當局強烈批評，稱政府鼓勵年輕人再次外出，根本把警告當耳邊風。

相較2週前只有500例確診，荷蘭昨天超過9300人檢測呈陽性反應，創去年12月迄今單日通報染疫人數新高。荷蘭今天則新增8500例。

荷蘭疫情爆發管理小組（Outbreak Management Team OMT）上週致函國會表示，近期染疫人數的增加速度已超乎預期。特別是18歲至25歲族群，染疫人數最近呈指數性增長，這些感染主要發生在夜店及服務業中。

不過管理小組補充表示，此年齡層以外族群則沒有顯著病例增加。住院人數也並未激增。

雍峨9日在記者會上表示，荷蘭約8成公民已接種至少1劑疫苗，但病毒學家擔心，染疫年輕人恐將病毒傳染給其他尚未接種疫苗的年齡族群。