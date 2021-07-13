1922疫苗預約系統全台搶登記，卻被認為不利部分數位弱勢的民眾預約，台南市政府從13日起，特別在全市37個區公所及戶政事務所開放「預約平台登記服務單一櫃台」，協助不會使用1922的民眾進行意願登記。

市長黃偉哲認為，1922系統確實不利數位弱勢族群預約登記，因此市府特別開設單一櫃台協助這些人，今天已有民眾前往詢問。民眾只要持健保卡前往各單一櫃台，就會有服務人員協助登記；等到系統有了回覆後，將再協助通知民眾預約接種的時段及地點。

市府民政局長姜淋煌指出，為有效協助市民登記1922中央疫苗接種系統，從13日上午9時起，在全市37個區公所及戶政事務所，均設置單一櫃檯協助市民辦理疫苗意願登記服務。1922預約平台共分兩階段，第一階段是「意願登記」；第二階段則是「預約接種」。高齡者或沒有行動電話及網路設備的民眾，可由家人協助上網辦理疫苗意願登記，或洽詢各區公所及戶政事務所協助辦理登記。

成大醫院副院長林志勝也對1922提出改善方向說，中央可以再修正預約人數上限，以增加注射人數。目前1922系統讓各家醫院中午12時到下午1時是休息時間，但以成大醫院來說，因為醫護多可輪班，中午無須停擺1小時；此外，可將預約時的資料提供給醫院，省去民眾到場重複填寫的過程；另也建議中央考慮開放少數名額，讓數位弱勢民眾以傳統臨櫃的方式預約。