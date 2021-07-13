健行科技大學室內設計與管理系畢業生李易蓉、游翔安，以「老松國小表演廳改造」榮獲2021美國紐約繆思國際設計獎中空間概念類銀獎。（校方提供／呂筱蟬桃園傳真）

健行科技大學室內設計與管理系畢業生李易蓉、游翔安，以「老松國小表演廳改造」榮獲2021美國紐約繆思國際設計獎中空間概念類銀獎。（校方提供／呂筱蟬桃園傳真）

健行科技大學室內設計與管理系應屆畢業生李易蓉、游翔安，代表學校以「老松國小表演廳改造」作品參賽，榮獲2021美國紐約繆思國際設計獎（Muse Design Award）中「空間概念類銀獎」大獎。

李易蓉、游翔安兩位同學的作品為改造老松國小表演廳，以公共場所為創意設計的發想。這所已經有100年悠久歷史的小學（Lao-Song Elementary School），在隨著人口減少，學生人數急遽下降，學校也面臨著停課的危機的挑戰下，進行表演廳的改造計畫。設計者利用對其多功能建築的創新利用，希望活化舊校舍空間，為舊校舍帶來新的生機，希望讓學校與時俱進。

在設計風格方面，兩位設計者根據附近建築歷史街區的建築特色，在大廳上採用了相互搭配的空間配色方案；在舞台方面，設有拱窗，三樓觀眾席周圍的欄桿採用雙層空心瓦和青釉瓶欄桿交替排列，大廳的天花板採用木桁架結構，牆壁上是紅磚拱門，這些設計都為大廳增添了歷史與文化元素。設計者李易蓉談到，通過這種方式，當地的文化和習俗被融入到設計中。

在舞台設計方面，設計者在舞台上建造了第二個平台，不受常規舞台的寬度和深度的限制，允許潛在地使用垂直表演。因此，表演形式更加多樣化。李易蓉說，舞台還配備了5根升降桿，可以根據不同的表演需要進行燈光和窗簾的調節，使佈景和燈光更加靈活。牆壁也加強吸音合功能，結合在內部的裝置中，以減低聲音擴散和在室內聲音回溯，影響觀看質量。座位區的台階上嵌有間接燈，牆壁上還安裝緊急出口燈，方便引導人流，都可以看到設計巧思。

在此次國際競賽中，最令人驚艷的是作品中大廳裡的「紅燈籠」散發出復古的感覺，同時提供照明，與座位區的燈光形成鮮明對比，座位區配備地下空調來調節溫度和濕度，也能加入引入新鮮空氣的功能，不僅減低空調的耗電量減少，進而讓主體建物的大廳更符合節能的概念。

健行科技大學室內設計與管理系近幾年來辦學有成，學生創作力豐沛，榮獲多項大獎與競賽殊榮，也讓全系學弟妹受到更多的鼓舞，李易蓉、游翔安能以應屆畢業生打入國際大獎，除了是全系之光，更是「台灣的設計之光」。