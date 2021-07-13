今天是「微解封」第1天，不只商家、景點重新開始營業，許多上班族也解除WFM回公司上班了，但是可別因為微解封就防疫鬆懈了，出門通勤的時間一長，就無形增加染疫的風險。遵循6點防疫措施SOP，讓你安全通勤、安心上班。

根據研究發現新冠病毒汙染率最高是手機(78%)、其次是電話(40%)、廁所( 81%)、門把(16%)、電腦鍵盤(40%)、滑鼠(33%)、電梯按鈕(43%)。是否覺得熟悉呢？因為這些都是上班族「經常觸碰的物品」，做好6大防疫措施，才能保護自己和同事的健康安全。

一、隨身攜帶酒精瓶

一般上班族通勤時間落在30~60分鐘，這段長時間內若不慎碰到多人接觸的物品(如:公車捷運把手)，想要及時消毒，可以在身上隨身攜帶小包裝的酒精，隨時替雙手消毒以免不小心沾染口鼻。

二、按電梯使用衛生紙或鑰匙

進公司上班大多人會搭乘電梯，而電梯按鈕一天不曉得被多少人按過，也許藏著病毒，因此建議使用衛生紙、按完即丟，或者使用鑰匙，也要記得擦拭酒精消毒。

三、進入公司量測體溫、雙手消毒

不管是企業還是商家，入內第1件事就是量體溫、消毒，一旦發現自己體溫異常，千萬不可逞強上班，要立刻通報主管並休假到醫院檢查。入內消毒雙手要要確實，千萬不可應付了事，把病毒帶進公司。

四、辦公桌、鍵盤、滑鼠、電話全面清潔

不只雙手要消毒，到達自己的辦公桌後，常用的辦公桌、電腦鍵盤與滑鼠，以及桌用電話皆用酒精或清潔液消毒，保持工作環境的清潔。

五、不宜群聚用餐

即使現在微解封，但用餐時容易有飛沫噴濺，建議上班族還是坐在自己的位置上用餐，不要與同事同桌用餐、聊天。

六、口罩不可少

出入公共場所要記得口罩不離身，建議上班族包包裡可以多放幾個，以免口罩髒掉或是掛繩斷掉等突發問題，臨時找不到口罩使用。另外提醒回家後第一時間就把口罩丟掉，千萬不可以重複使用。