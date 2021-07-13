美國國務院於美東時間12日向國會提交年度《埃利•維塞爾種族滅絕和暴行預防法》報告，該報告首次將中國列入「種族滅絕高風險國家名單」。中國外交部發言人趙立堅今天（13日）在例行記者會中譏諷，「美國有些人自己生了病，卻老想著給別人把脈開藥。」

「我給大家講個笑話，美方在這份報告中寫道，本屆政府將捍衛和保護世界各地的人權，這十分荒謬可笑。」趙立堅指出，「美國政府人權歷史和現狀劣跡斑斑，美國有些人自己生了病，卻老想著給別人把脈開藥，按這種荒謬邏輯做出來的報告就是廢紙一張。」

「我再給大家講個笑話，美方在這份報告中再次汙蔑中國政府在新疆犯下所謂種族滅絕和反人類罪，這是本世紀最大的謊言。」趙立堅表示，「這一謊言荒謬之極，讓中國人民徹底看清了美國政府的本質，也讓他們在中國人民心目中的形象垮塌，信譽掃地。」

趙立堅反嗆，說到種族滅絕和反人類罪，這頂帽子給美國戴是再合適不過了。美國不要忘了100年前慘遭屠殺的塔爾薩非洲裔的冤魂，不要忘了在西進運動中慘遭驅逐和屠殺的印第安人，不要忘了「弗洛伊德們」的吶喊。

趙立堅斥責，美方漠視人權，讓60多萬人在新冠疫情中被奪走生命，讓少數族裔生活在種族仇恨犯罪的恐懼中，使難民移民身陷悲慘處境，使數百萬兒童飽受虐待、貧困和強迫勞動之苦。美方還連年在海外軍事行動中非法殺戮、虐待別國平民，鐵證如山。

趙立堅挖苦美國，根本沒有資格對他國人權狀況指手畫腳，「美方執迷不悟，大費周章地炒作鼓譟涉疆謊言，他們以疆制華的政治圖謀昭然若揭，只能以可恥的失敗告終，美方還是多花點力氣切實解決自身的人權問題吧。」