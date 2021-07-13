中央流行疫情指揮中心宣布，三級警戒再延長2周至7月26日，在這段期間，大家還是必須減少出門，比以前更常待在家，在家如何安心防疫，小撇步一次到位，讓我們一起展現正能量居家防疫。

防疫期間必須出門上班、採買物品或就醫的朋友，外出擔心把病毒帶回家？做好防疫SOP就不怕，第1步：回家後先把曝露在外的外套、外衣脫掉，再脫鞋、脫下口罩及洗手。第2步：脫下口罩時，不要接觸到口罩的表面，從口罩的耳掛取下。第3步：脫下、丟棄口罩後，就要立刻洗手，清除可能沾在口罩上的病毒。第4步：居家消毒仍以漂白水為主，加強消毒進門的門把、廁所握把、廁所按扭、水龍頭等，客廳、浴室頻繁使用也應加強消毒。

此外，使用公筷母匙及餐碗，減少飛沫傳染；居家環境加強清潔消毒及頻率，細菌跟病毒喜歡黏附在光滑表面的地方，如大家生活中機不離身的手機，剛好符合條件。清潔手機前，須清潔雙手，再用居家殺菌濕紙巾清潔手機外殼，接著拿手帕(布料)先沾取濃度75%酒精，將手機擦拭一遍，等15分鐘後，再用手帕沾清水擦拭乾淨，過程中避免讓任何開口進水，且酒精也非直接噴於手機上，另為確保不螢幕刮傷，可選用細纖維布或眼鏡布清潔。

營養師建議，施打疫苗後可以多吃新鮮原型食材，如：雞湯或魚湯，因為內含豐富胺基酸、精胺酸，有助強健細胞及腸胃道。其次，可多吃降發炎食物，如：鮭魚、綠茶、薑黃，內含有Omegs-3、多酚類，幫助降低發炎。攝取新鮮水果如：芭樂、柑橘類、奇異果，因為富含植化素、維生素，可幫助抗氧化。

例如，每天晚餐飯後，可現榨杯果汁加入冰塊、牛奶，不過濾果渣、不加糖，做為餐後的健康飲料，也趁機補充各式蔬果的營養。健康的身體是人體最強武器，運動會讓人心情愉快，長時間宅在家，活動範圍限縮，很容易造成身體的倦怠、體力下降跟脂肪上升的負擔，每天留半小時或1周3次，鋪一張瑜伽墊跟著YouTube上的瑜伽老師，做完一套完整流程，讓自己能流流汗、舒展身體。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，全民防疫在家壓力大，避免宅出病，建議保持人與人的線上連結，分享彼此生活中愉快的事物，用餐時專注享受在食物的色香味，保持規律的睡眠習慣、適當曬太陽，有助穩定情緒、調適心情。