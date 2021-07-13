微解封首日各行各業嚴陣以待。尤其是通勤上班族擔心車潮湧現，有不少人提早出門，記者走訪金融商辦林立的南京東路五段，也發現車流和人流確實比上周多上一些，不過實際詢問當地上班族Mark微解封首日，打趣的說：「我覺得塞車狀況有一點，但沒有線上預約疫苗塞車這麼嚴重啦。」。

另外同樣是上班族的黃先生也表示，以往沒宣布警戒時，到上班時間得排隊搭電梯，但到目前為止自己工作的整棟大樓還是空蕩蕩，許多樓層更是完全沒有員工到公司。因此，他認為不少公司還是對微解封怕怕的，寧願「逆時中」，也不敢拿員工生命安全開玩笑。

儘管取消分流上班的企業佔少數，但已經回歸崗位的上班族，卻也有另個隱憂–就是「中午用餐」。前陣子PTT網友發了1篇「搞不懂餐廳不能內用的邏輯」的文章，網友表示現在餐廳雖然只開放外帶，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，而自己因為兼差外送，常看到上班族在無隔板的狀態下，一起吃飯聊天。這篇文章也道出不少上班族網友此刻的心情，畢竟原本在家上班「自己吃自己」安全許多，如果到公司用餐，即便有隔板，還是擔心增加「內用風險」。

不過不管企業是否遵照政府政策，在微解封這天開放員工回歸，上班族恐怕只得乖乖聽話。因為根據1111人力銀行調查顯示，有7成4上班族收入縮水，平均月收入減少1.1萬元，同一時間消費者物價指數（CPI）連續2個月年增率超過2%，5月較去年同期上漲2.48%，創下8年3個月新高，其中與民生相關的蔬菜及水果價格分別較去年同期上漲7.49%及4.6%，雖然6月CPI漲幅回落至1.89%，1111人力銀行發言人黃若薇表示，荷包縮水物價卻拉高的狀況下，此消彼長造成的差距，讓受薪階級對物價上漲感受更明顯。

在這股惶恐及貧窮感加劇的情緒壟罩下，上班族無奈卻也只能按照公司安排，畢竟儘管微解封，但多數企業對於實體面試態度仍趨於保留，無法轉職也只能和現職公司一起靜觀其變。