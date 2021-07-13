60歲李姓婦人因疫情期間找不到工作，導致生活困苦，無意間在網路上認識男網友，騙她提供帳戶還可分紅，沒想到李婦淪為詐騙集團車手，前後已提領6次，每次分得5000元；直到李婦要刷存摺時，該存簿早已成了警示帳戶，高雄警方也循線逮捕，並要向上溯源追查。

前鎮分局瑞隆派出所於日前接獲郵局通報，有人持警示帳戶存簿要刷存摺，員警趕赴現場，逮獲車手竟是名60歲老婦人；李婦見事跡敗露，坦承今年6月中旬經社交軟體認識一名男網友，並以男女朋友相稱，還將帳戶借給男網友使用。

男網友和李婦聊天過程中，得知李婦因疫情期間經濟不佳，便運用一些可賺錢的話術拐騙李婦，稱只要她提供帳戶作為虛擬貨幣交易轉帳使用，若有交易成功會分紅給她，李婦被男網友的甜言蜜語沖昏頭，答應提供女兒的帳戶給對方使用。

警方也查出詐騙集團騙取被害人匯入帳戶後，立即通知李婦提領款項，並親手將現金交給在外等候的詐騙集團成員，經查李婦前後已提領6次，得手近百萬元，每次分得報酬5000元。

據了解，匯入李婦提供的帳戶內都是詐騙不法所得，警查出其中一名被害人在IG認識網友，對方謊稱帳戶遭凍結需要其協助，要求被害人付錢解凍帳戶，被害人不疑有他，照著操作及匯款，事後才驚覺遭詐騙。全案將李婦依詐欺罪送辦，持續向上溯源追查中。