110學年度基北區免試升學、會考昨日放榜，就讀新北市三重高中國中部的朱晟翔會考成績高達26.8分，有機會陸續轄內前幾志願，但他放棄傳統的明星高中，選擇直升三重高中，就近直升；他認為，不管就讀哪個高中，只要夠努力都有機會錄取好大學，也盼之後用繁星推薦等管道考上理想學校。

朱晟翔表示，選擇前幾志願或公立高中都沒有差別，最重要的是夠不夠努力，選擇直升後通勤時間減少許多，也不用重新適應新學校的生活，可以利用更多時間充實自己，繼續練球或參加社團活動，好處比外界想的還要多。

三重高中校長莫恒中表示，朱晟翔平時就是一位允文允武、敏捷靈活的學生，不僅是學校籃球校隊的隊員，在班上也是名列前茅，他的個性隨和開朗、對師長恭謙有禮，為同學的表率，這次他選擇繼續直升三重高中，學校老師都給予最大的支持，而家長也相當尊重他的決定，

朱晟翔說，準備會考時並沒有給自己太大的壓力，用平常心看待，但原本給設定的目標就沒有要讀前幾志願，而是希望繼續直升，因為三重高中近年來在大學的升學表現上也很優異，相信進入高中後，可以運用自己的優勢，未來可以透過繁星推薦等多元的管道，錄取到理想的大學。