國內新冠肺炎疫情仍在三級警戒，並自7月13日起開始實施微解封措施，雖然中央流行疫情指揮中心宣布戶外風景區、國家公園等適度鬆綁，但各地方政府仍有相關管制，以北部旅遊熱門景點為例，宜蘭所有風景區皆不開放，新北市東北角海岸線、九份遊客中心等地亦封閉。建議民眾若欲出門散心，除了仍須遵守三級警戒防疫措施外，最好也能查詢目的地開放狀況。

對於微解封措施，1111人力銀行發言人黃若薇指出，多數民眾、上班族與學生族，都已在家悶了將近２個月，但大家仍應該保持自律與警覺性。此外，因應三級警戒持續延長，多數企業維持分流上班、在家工作，1111研發多年的「1HR人資管理系統」推出「雲端打卡模組」，提供APP讓在家上班同仁可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據，實現遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資暫度難關應急，歡迎有需求的國內各家企業致電洽詢。

有關各縣市風景區開放情況整理如下：

宜蘭縣

清水地熱、五峰旗等縣內16個風景區、7條步道，考量雙北還是有確診者的地緣因素，將封閉至3級警戒結束。

太平山森林遊樂區住宿將微解封，一天遊客數量限制800人。鳩之澤溫泉區限制200人，僅開放家庭湯屋。翠峰湖景觀區限制300人，僅開放園區內自然步道。

基隆市

各轄管之風景區及觀光據點，包括和平島公園、情人湖公園、外木山、大武崙沙灘與砲台等地，自7月13日起「解除封閉」每日下午4時關閉，並禁止水域活動；基隆嶼7月13日開放預約，每日登島總數降載為840人，每艘船隻載客數降載為7成，必須全程戴口罩。

新北市

開放式風景區人數上限為原容留人數的40%，進行開放，另外十分瀑布園區屬單一出入口的封閉式戶外風景區，也將採有條件開放。此外，登山步道於13日起，先開放新店直潭山步道、三峽白雞山步道、坪林胡桶古道、雙溪楊廷理古道、平溪菁桐古道、石碇伏獅山步道、深坑大崎嶺步道、淡水三空泉登山步道、三芝二坪頂登山步道等，登山步道入口將設置實聯制QRcode，呼籲登山遊客落實登記。

台北市

陽明山國家公園室內遊憩據點，包括遊客中心、小油坑、二子坪、冷水坑、擎天崗、龍鳳谷、竹子湖蓬萊米故事館、陽明書屋大義館等開放，但須配合容流量管制。戶外遊憩據點包括個開放型步道、戶外據點開放。單一出入口的生態保護區、天溪園則是關閉。

桃園市

慈湖紀念雕塑公園、角板山行館園區(由北門進出)，小烏來風景特定區(天空步道除外)之戶外開放空間，於7月13日先行開放。

此外，有關場館、步道及涼亭部分，含虎頭山遊客中心及環教中心、樹屋、大溪遊客中心（經國紀念館）、頭寮生態步道、慈湖導覽站、慈湖遊客中心、角板山行館、樟腦特展館、小烏來風景特定區遊客中心、羅浮遊客中心、拉拉山遊客中心、巴陵古道生態園區地質館、蝴蝶館及甲蟲館與各轄區涼亭等，仍不開放。

虎頭山公園烤肉區、團體活動場地、虎頭山環保公園、後慈湖、兩蔣陵寢、小烏來天空步道、羅浮泡腳池、巴陵古道生態園區等景點仍暫停開放。

新竹縣

旅館民宿及遊樂區業附設的餐廳也可在遵守中央指引規定下開放內用，溫泉業大眾池仍維持暫停營業。

新竹市

觀光景點十八尖山維持3000人的人流管制，出入口管制、全程須戴口罩。室內部分，玻璃工藝博物館、眷村博物館及黑蝙蝠中隊文物陳列館、文化局文化藝廊以及鐵道藝術村，將於文化局官網採線上預約參觀。

苗栗縣

國家公園、戶外遊憩據點、各休閒農場防疫規範均比照中央指引。戶外休閒運動場所部分，含貓裏喵、竹南獅山和苑裡灣麗3座大型親子公園，因跨區域、非單一出入口且有不特定對象使用，暫不開放。

南投縣

在日月潭國家風景區部分，有條件開放(維持40%容流量)的區域為：向山、伊達邵、埔里、車埕等遊客中心，及戶外景區、步道、自行車道。持續封閉(因施工封閉)的區域為：向山藝廊與簡報室、朝霧碼頭、玄光碼頭、雙龍七彩吊橋園區、水蛙頭步道、大竹湖步道、伊達邵親水步道、年梯步道。

彰化縣

八卦山風景區天空步道全線開放，另為配合中央開放小旅行團，彰化火車站、員林火車站、二水火車站及高鐵彰化站4處旅遊服務中心恢復營運，提供旅遊資訊服務及進行宣導防疫旅遊。

但是，八卦山大佛風景區遊客中心、彰化縣旅遊服務中心、自然生態教育中心、1895抗日保臺史蹟館等封閉型狹小空間，仍暫停開放。

嘉義縣

熱門景點阿里山13日起，開放阿里山林業村、檜意森活村及車庫園區戶外場域，但室內場館暫不開放，及阿里山林業鐵路持續停駛。

屏東縣

戶外觀光景點部分，將依中央公布的指引進行，屏東林區管理處表示，避暑自然步道：藤枝、里壠，及墾丁、雙流國家森林遊樂區，林後泗林平地森林園區開放戶外場域。另外縣轄內所有水域一率不開放以及墾丁的沙灘維持封閉。

台東縣

觀光景點嘉明湖步道因2山屋未開放，因此步道也不開放。至於浸水營古道東段、安通古道東段、戒茂斯路線，因部落自主管理封閉，台東林管處尊重部落宣布是否開放。

花蓮縣

七星潭、太平公園13日起開放，一律禁止下水行為。

花蓮鐵道文化園區、花蓮鐵道電影院採取有條件開放，座位須採梅花座或間隔；鐵道電影院、慶修院、檢察長宿舍、原住民野菜學校、客家文化會館展示室、演藝堂、石雕博物館、美術館、考古博物館等，開放民眾入內參觀，全部實施人流管制。