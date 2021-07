為滿足消費者對療癒系美食的渴望,Just Kitchen雲端廚房平台將於7月中攜手合作夥伴TGI FRIDAYS GO推出適合炎炎夏日的獨家新口味,並與PAUL聯名推出撫慰人心的甜點組合,居家期間也能盡情享用道地美式餐點與純正法式甜點。除此之外,即日起至7月底,Just Kitchen於指定自有品牌推出Wow Chow窩草寵物鮮食餐盒「0元加購」活動,為消費者與家中的毛小孩同時帶來新鮮直送的美味餐點。

TGI FRIDAYS G0攜手Just Kitchen推出獨家新品,7月14日推出的新品包括擁有熱帶水果酸甜風味的「新滋味鳳梨塔塔起司漢堡」等多款經典美式漢堡及義大利麵。上線時間為7月14日,上線店點包括「TGI FRIDAYS GO 士林店 X Just Kitchen」、「TGI FRIDAYS GO 竹北店 X Just Kitchen」。

Just Kitchen與PAUL法國麵包甜點沙龍首次攜手合作推出聯名甜點組合,消費者可於 Just Kitchen指定自有品牌中,選擇菜單分類「PAUL來點甜甜 X Just Kitchen」,即可直接於此選擇訂購口感濃郁綿密的巴斯克蛋糕或是法國國寶級甜點馬卡紅,用頂級法式甜點為每一餐完美收尾。

PAUL來點甜甜與Just Kitchen聯名甜點包括「PAUL經典巴斯克蛋糕」、「PAUL伯爵紅茶巴斯克蛋糕」與「馬卡紅3入組」,上線時間為7月23日,可於Just Kitchen指定自有品牌菜單分類選擇「PAUL來點甜甜 X Just Kitchen」訂購。