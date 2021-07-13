主要以接種大陸疫苗的印尼及泰國因出現多名醫護人員染疫死亡，當局已決定為醫護人員施打其他品牌的第3劑疫苗。至於施打輝瑞疫苗的以色列，也出現類似的疑慮，當局將為免疫力較低的民眾補打第3劑加強針。

《德國之聲》報導指出，目前印尼新冠肺炎疫情極為嚴峻，過去一周每日確診及死亡人數屢創新高，是東南亞疫情最嚴峻的國家。令當局更覺棘手的是，有多名已施打2劑大陸科興疫苗（Sinovac）的醫護人員染疫後死亡，當局決定再為醫護施打一劑莫德納疫苗。

報導引述印尼醫學協會表示，6月死於新冠病毒的26名印尼醫師中，至少有10人完成接種兩劑中國科興疫苗。印尼政府發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）表示，須查明醫師死亡的個別情況，才能對疫苗下定論，而科興則強調，該公司疫苗能有效預防重症和死亡。

目前印尼新冠肺炎疫情極為嚴峻，過去一周每日確診及死亡人數屢創新高，是東南亞疫情最嚴峻的國家。（圖／路透）

英國東安格利亞大學（University Of East Anglia）醫學教授杭特(Paul Hunter)對此並不感到意外，他向《華爾街日報》說，這或許是一系列原因所致，包括科興疫苗的有效性可能不如其他疫苗，以及印尼各醫院處理危重病例的設備和能力，也無法跟衛照體系健全國家的醫院相比。

報導說，印尼目前取得近1.2億劑疫苗，其中1億劑是科興疫苗，150萬劑是國藥疫苗(Sinopharm)。另外，美國將向印尼提供300萬劑莫德納疫苗救急。首批莫德納疫苗抵達將全數給醫護人員使用，作為追加的第3劑疫苗，以增加免疫能力應對變種病毒。

此外，泰國也有600多名醫護人員接種2劑中國疫苗，至少1人染疫死亡，1人重症治療中。泰國衛生部表示，考慮幫醫護人員打第3劑AZ或輝瑞疫苗以提高免疫力。

泰國拉瑪提波迪醫院（Ramathibodi Hospital）的臨床流病學家帕溫（Pawin Numthavaj）向媒體表示，與其他廠牌的疫苗相比，科興疫苗的隱憂在於公開資料不足，其他使用中國制疫苗國家的疫情也令人不安。他說，「這款疫苗或許有效，但不是對所有人都有效」。

泰國預計七月下旬可以拿到美國贈予的150萬劑輝瑞疫苗，並已另外訂購2000萬劑疫苗，預計10月後交付。

除了印尼及泰國之外，接種輝瑞疫苗的以色列因為近期確診人數增加，也宣佈要為免疫功能低下的病患施打第3劑疫苗。以色列衛生部長曾表示，目前大多數染疫者是今年1月最早接種疫苗的民眾，顯示疫苗效能在初次接種半年後效力逐漸減弱，現在還在研究是否批准向普通民眾提供加強針。

美國藥廠輝瑞與BNT曾在7月8日表示，將在數周內要求美國與歐盟監管機關批准加強劑的緊急使用授權，並稱，一年內再打一劑疫苗將大幅提高免疫力，並可能有助於抵抗Delta變種病毒。

不過，美國當局認為完整接種的民眾目前無需追加疫苗，歐洲藥品管理局也說，現有疫苗接種方案足夠，現在決定是否需要多接種一劑為時尚早。