社群媒體推薦飆股，是否涉及不法炒作？證期局副局長蔡麗玲13日表示，將分二層面檢視，一是否有散布不實消息或意願影響市場，造成個股價異常，若證據確鑿，將移送相關司法單位偵辦；二是若涉及收費且提供投資建議，恐涉非法從事投顧業務，將是5年以下刑責，罰鍰100萬到5千萬元不等。

台股持續創新高，臉書及LINE等社群媒體上有不少推薦飆股的群組，蔡麗玲表示，證交所及櫃買中心有股市監視制度，若個股交易有異常，將會先列注意或處置股票，提醒投資人注意。

第二就是證交所及櫃買中心亦有監理科技，強化效能及監理作業，以AI等新科技如爬蟲技術，強化股市監視機制，若有涉及特定意圖影響個股價量或市場、炒作等行為，將收集證據後移送相關司法單位。

第三是這些社群媒體推薦飆股，是否有涉及非法從事證券顧問業務，蔡麗玲表示，依現行投信投顧法規定，若直接或間接取得報酬，對有價證券提供投資或交易意見，就是從事投顧業務，若未經核准從事投顧業務，依投信投顧法107條規定，有相關刑事責任，即5年以下有期徒刑，且可併科100~5000萬元罰金。

同時，金管會亦有提供民眾檢舉獎金，若非法從事投顧業務被判刑確定，檢舉人亦可獲金管會的相關檢舉獎金。