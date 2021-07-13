桃園市年僅19歲的趙姓男子，與友人組成販毒集團販售毒品咖啡包，龍潭警方長期跟監蒐集相關事證，持搜索票將趙男及5名共犯一舉逮捕，起獲毒品咖啡包1078包、未分裝毒品粉末2大罐（毛重1747公克），還有空氣槍2支及各式製毒器具，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

龍潭警分局聖亭派出所日前查獲多件毒品交易案件，後續與偵查隊成立專案小組向上溯源，得知販毒集團以19歲趙姓男子為首，經長期蒐證後，請桃園地檢署指揮偵辦。

趙嫌和販毒集團成員有多處住所，狡兔好幾窟，兵分多路分別前往中壢、平鎮等處埋伏等候，見時機成熟，隨即持搜索票同步搜索3處，果然起獲大量毒品咖啡包及製毒工具、空氣槍等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，另警方對於趙嫌有販賣毒品給不特定人士部分以及販賣毒品流向，仍持續追查。

龍潭警分局長陳清華表示，由於毒品對社會的影響甚大，近年來國內各種毒品氾濫的態勢迅速，警方及時的偵破毒品案，無非是替社會剷除一大毒瘤，掃蕩毒品維護社會治安，警方責無旁貸！民眾倘發現不法情事，應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。

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