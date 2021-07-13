13日用電量刷新歷年紀錄！台電表示，今日全台多處天氣高溫炎熱，加上防疫期間民眾都待在家裡使用空調，民生用電大幅增加，且受景氣及出口暢旺的影響，連帶助長用電需求。台電統計，今日最高用電量於下午2點59分達到3859.9萬瓩，備轉容量為287.2萬瓩，備轉容量率為7.44％，而在用電尖峰時段，太陽光電的供電能力約225.5萬瓩，占尖峰用電負載約5.84％。

面對今夏用電可能繼續創高峰，台電表示，原歲修、大修機組已陸續歸隊，民營新增電源、再生能源也持續併網加入供電行列，以及持續推動需量反應等輔助服務，台電將致力確保供電穩定。

台電指出，太陽光電通常於中午時段達到發電尖峰，以今日用電尖峰時段來說，太陽光電的供電能力約225.5萬瓩，占尖峰用電負載約5.84％。在整個午後用電高峰期間，太陽光電供電能力均維持在300萬瓩以上。尖峰過後光電供電能力因中南部午後雷雨而遞減。為了滿足夜間居高不下的用電需求，台電也將調度抽蓄水力機組發電，並搭配需量反應等需求管理措施，來維持供電穩定。