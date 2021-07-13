隨著國內疫情逐漸趨緩，政府宣布「微解封」措施，今（13）日正式上路，讓悶壞了的民眾得以稍作喘息，不少業者也摩拳擦掌準備應戰。其中，作為重要娛樂管道之一的電影院，也在此波開放名單之中，雖各縣市規定不同，多限制每廳100人以下，即可有條件地正常營業。不過即便順利開放，究竟民眾意願如何？根據威秀影城調查，竟有高達95.7%影迷表示願意重返戲院觀影，其中又以延後上映的《黑寡婦》、《玩命關頭9》最受期待。

威秀影城日前透過LINE官方帳號，針對iShow卡友發起「疫情後觀影意願調查」，其中高達95.7%卡友相信戲院會做好防疫工作，願意在解封後重返戲院觀影，另有3.9%認為目前疫情仍有影響，不願意重返戲院觀影，僅有0.4%表示日後只透過線上平台觀影，顯示疫情對於民眾的觀影習慣並未帶來太大改變。

迎接微解封首日，為讓影迷安心重拾電影時光，威秀影城全力做好防疫措施，影城內除須全程配戴口罩且全區禁止飲食外，也採行1922實聯制登記、無接觸進場，並透過梅花座、售票隊伍距離控管等保持社交距離，每場次間將由專人進行全規模無死角消毒，所有現場服務人員也將透過快篩試劑，確認健康無虞之後才可執勤，並佩戴防護裝備，提升防疫安全。

響應指揮中心希望電影院以預售票為主，威秀影城現正推出3大活動，自即日起至8月31日止，凡於官網或官方APP線上購票，即可享有手續費1折，若想加入會員，免收100元申辦費，iShow或HAPPY GO會員至全台威秀影城或MUVIE CINEMAS消費累點，還有機會抽「HAPPY GO點數20點」，消費達2次以上，加碼再抽「HAPPY GO點數1000點」。

不只電影院「微解封」，就業市場也重現曙光，不少企業重啟徵才腳步，威秀影城現正招募值班經理，薪資介於3.6萬元至4.3萬元區間，更多工作機會請上1111人力銀行。