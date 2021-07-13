美女主播吳中純離開主播台後，如今是汽車零件公司副總，在外總展現女強人理性強韌的她，在感情上其實非常感性，最近她在節目上坦言，結婚23年來，每個月都跟老公鬧離婚，而雙方因為家庭背景相差很大，她婚後一直在適應夫家的生活，鬧過笑話，也總有口角，雖然總心生離婚念頭，但吳中純最終選擇退讓，婚姻因此走得長久。

吳中純在《單身行不行》節目中，吐露跟老公以及夫家的困難點，表示自己不會說台語，因此跟公婆之間有些溝通障礙，某次婆婆還說：「妳不會講台語，賺不到錢」，讓她心裡很受創，但老公是家中長子，老人家也總有些既定觀念，因此她多是隱忍，不想給家裡添麻煩。

直到某回，公婆要上來台北玩，老公竟去打了備份鑰匙，說讓公婆方便隨時進出，讓她覺得非常沒有隱私，且同住還得考量老人家住得舒不舒服？三餐怎麼解決？因此備感壓力，夫妻倆為此大吵一架，老公氣到對她砸東西，場面非常驚人。

至於吳中純的行為很可能被認為是壞媳婦，她則解釋逢年過節去公婆家，她都會主動洗碗，也會幫忙拿菜、陪伴，有時還要讓婆婆到處跟人炫耀媳婦是主播，而她坦言，婚後多年確實在生活上有很多需要磨合之處，連上個廁所都能吵，坦言每個月都想過要分開，也真的印過很多次離婚協議書，丟桌上給老公簽字，但冷靜下來後想一想又心軟，就主動求和。

吳中純表示老公個性強硬、愛面子，自己比較柔軟，如果吵起來，老公可以跟她冷戰好幾天，所以都是她想起過去情份後低頭，加上有女兒當夫妻間的潤滑劑，不時逗樂他們，因此這段婚姻才能繼續下去，她也學著跟老公培養共同興趣，表示這些年彼此的關係已經改善許多。