今年3月以來，日本福島核電站內核廢棄物容器第3次發生洩漏。中國外交部發言人趙立堅今天（13日）在例行記者會中呼籲日方，應給國際社會一個負責任的交代。

日本放送協會NHK8日報導稱，東京電力公司近日對福島第一核電站核廢棄物存放區域進行調查時，發現其中2個容器的容器蓋鬆動出現縫隙，內部積水的放射性物質濃度高達每公升7.9萬貝克勒爾，存放區周邊也遭到了不同程度的汙染，這也是自3月以來福島核電站內核廢棄物容器第3次發生洩漏。

趙立堅回應，「中國有句俗話：事不過三。僅僅今年3月以來，福島核電站被曝光的核廢棄物容器洩漏事件就已達三次，我們不敢想象未被發現或仍被隱瞞的洩漏事件又有多少。」

趙立堅指責，「今年4月，日方單方面錯誤決定向海洋排放核汙染水，在其後長達三個月的時間裡，日方對國內外質疑和關切之聲置若罔聞，將國際責任和義務拋諸腦後，頻頻歪曲事實，狡辯塞責。」

「不僅如此，日方還任由福島核電站核廢棄物洩漏事故一再發生，讓人如何不擔憂、不關切。」趙立堅表示，「日方這種將自身經濟利益置於全人類共同利益之上的做法，挑戰的是人類良知的底線，危害的是國際社會的公共利益和世界人民的健康安全。」

趙立堅強調，日方應早日重新審視錯誤決定，給國際社會一個負責任的交代。經中國、韓國、俄羅斯等利益攸關方多次呼籲，國際原子能機構已經決定建立日本福島核事故汙染水處置問題技術工作組，中、韓、俄等國專家將參加。

趙立堅呼籲，日方應切實拿出誠意，全面配合工作組的工作，本著對國際公共利益高度負責的態度，以公開、透明、科學的方式審慎處理有關問題。