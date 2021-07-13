根據經濟部統計，台灣每年可賣出10億杯手搖茶，平均每人每年喝掉43杯，從坊間不斷推陳出新的手搖飲料店可知，龐大的茶飲商機也帶來了大量工作機會，暑假到來，許多學生偏愛選擇離家近的茶飲店打工，還能在店裡飲料喝到飽，但真是如此嗎？1111人力銀行整理出茶飲店的打工日常，提供給想從事暑假工讀的年輕朋友參考。

狀況1，糖度和冰塊很堅持

客人點了飲料已經做好臨時又要改，但做錯的飲料不能倒掉也不能自己喝，所以只能先留著或直接送客人，而且明明店裡已經寫得很清楚，微糖就是3分糖，但客人卻堅持要2分糖，又或是冰塊堅持只能放兩顆，曾經有同事多放1顆還被客人罵的慘事。

狀況2，付錢群聚要怪誰

由於手搖飲料單價低，客人多半用零錢付費，比較客氣的會放在手上，比較沒耐性的會直在丟桌上，有時候感覺很不被尊重；有的客人為了享受9折優惠，會使用信用卡，但卻忘記出示優惠身分證，等到結好帳之後，就在店裡忙到爆的時候，又突然插隊進來要求重新打折，當下真的火都來了。

狀況3，黃金比例1滴不差

每一項飲品的調配，公司都有明確規範，茶、冰塊、果汁都要依照標準，就連珍珠、椰果都有克數限制，常遇到客人要求ＸＸ多一點，卻不想付多1份的錢，若是店員表明婉拒，換來客人臭臉一句「退錢，那我不要了」，也是常有的事。

狀況4，討價還價永不嫌煩

原物料一直漲，每個品項都是成本，奶精和牛奶的價位不同，也滿常到遇客人碎念「某某飲料店都比較便宜」、「你們這樣不可能有人會來買」、「你們這樣不對，你去改一下價錢」，然後這種客人通常碎念一堆後，最後還是會點一杯飲料，標準的愛嫌又愛喝。

狀況5，最遙遠的外送距離

由於許多茶飲店都會開在熱鬧的商圈，周邊商家林立，附近店家會說「在對面不能送一下嗎」、「騎車才5分鐘不能送一下嗎」、「2杯不能送一下嗎」諸如此類的熱情邀約，但是一旦來客量大時，現場已經忙不過來了，怎麼有人手外送啦！加上現在是夏天旺季，有時單子太多，外送時間無法完全依照客人要求，也希望互相體諒，曾經有人訂了1000元飲料，但因為現場來客數突然暴量，以至於晚了大概15分鐘送達，送到現場去了才說不要了，根本白忙一場很傻眼！

1111人力銀行發言人黃若薇表示，暑假剛開始，隨著疫情漸漸穩定，許多商家看好微解封商機，紛紛推出不同優惠商品吸客，也因此需要計時人力支援，建議目前想找打工兼職的朋友，多瀏覽1111人力銀行「兼差打工」，一鍵就能搜索出時薪170元、180元、200元、300元的工作機會，想找高薪的打工族可以多加利用。