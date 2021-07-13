塔利班趁著美軍撤離，正迅速搶佔阿富汗各地城鎮，首先的目標是阿富汗北部村莊，因為這裡曾經是北方聯盟的地盤，他們是塔利班最大的對手，或許是這個原因，塔利班對此處相當兇狠，放火燒了當地學校，當地人民只能逃離。

美聯社報導，在過去的 15 天裡，塔利班的攻勢已將 5600 多個家庭趕出家園，其中大部分都發生在北部地區。許多孩子沒學校可上課，只能與家人逃難，12 歲的薩金娜(Sakina)就是其中一位小難民，她與家人一起徒步逃亡 10 天。

這些北方難民目前暫時停留在北部城市馬扎里沙里夫 (Mazar-i-Sharif)邊緣帶，有50個家庭建立起臨時營地，不過條件很差，目前正處盛夏，他們在塑膠帳篷在中午時分，溫度會達到 44度，沒有樹木可遮蔭，整個營地唯一的廁所是一個破爛的篷子，搭在一個惡臭的洞上。

阿富汗北部的人種多是哈拉札人這樣子的少數民族，而塔利班是極端普什圖族主義者，早在塔利班統治時期，哈拉札人過得特別辛苦，因此成千上萬像薩金娜這樣的家庭正在逃離家園，害怕生活在塔利班的統治之下。

1名因流離失所的女孩，站在她臨時搭建的帳篷前吃麵包。(圖/美聯)

薩金娜說，當她父母收拾行李，準備逃離村落時，入侵的塔利班已經放火燒毀了她的學校。薩金娜不明白為什麼塔利班那麼恨學校。

薩金娜說目前暫住的營地沒有一盞燈，有時她會在漆黑的夜晚聽到不明的聲音，她很擔心是塔利班。女孩說，她希望有一天能成為一名工程師。

自封營地領袖穆罕默德·拉希米 (Mohammad Rahimi)， 也是逃亡者之一，他回憶說，原本住在阿卜杜勒甘 (Abdulgan)，曾經組織過一支裝備簡陋的民兵部隊，試圖與塔利班對抗，然而敵眾己寡，許多同伴在保衛家園時犧牲了。

塔利班現在正以統治者自居，對佔領區徵收費用和稅款，卡車司機阿肖爾·阿里(Ashor Ali)告訴美聯社，他從鄰近薩曼甘省的塔利班控制地區，運煤炭從馬扎里夫，每趟路要向塔利班支付 12000 阿富汗尼（147 美元）的通行費，這簡直漫天喊價，相當於每次運輸所得的一半以上。

塔利班向阿富汗人保證，他們沒有什麼可害怕的，尤其是少數民族。他們表示，雖然仍然是伊斯蘭主，但其治理方法和原則已不那麼嚴厲。

不過，逃亡的難民普遍不信，「如果他們想要表現一張更和善的面孔，那麼第一事就是傾聽人民的想法與感受。」

目前國際能做的只有敦促和平談判，美國、俄羅斯、中國大陸，甚至是塔利班總部所在地的鄰國-巴基斯坦，都警告塔利班不要再發動軍事戰爭，警告他們，就算打下阿富汗全境，也必將被國際孤立。塔利班領導人目前承諾不會這樣做，會試著以和平方法解決紛爭。

許多人仍然對 1990年代後期，塔利班發動的大屠殺記憶猶新，主要地點就包括馬扎里沙里夫，1997 年，烏茲別克和哈扎拉部隊殺害了大約 2000 名普什圖族塔利班人，隔年，他們在休戰協議失敗後被塔利班俘獲。塔利班強迫這些哈拉札俘虜跳進一個大坑中，然後扔進手榴彈，並用自動武器掃射他們。就是這樣冤冤相報。