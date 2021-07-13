三級微解封日來臨！愛運動的民眾終於有機會回到運動場所了！中央流行疫情指揮中心指示，健身房等室內運動場館在有條件前提下可開放民眾入場，但是仍有部分條件需要遵守，1111人力銀行幫大家統整相關資料，以及各大健身中心的防疫措施。

中央流行疫情指揮中心指示，室內外運動場館、高爾夫球場可開放民眾入場，但游泳池因為不方便戴口罩，暫不開放。而室內運動場館有條件開放，首先須降低入場人數，以最適承載量的25%為上限。同時，禁止混用可攜帶式的運動器具，例如瑜珈墊、球拍、手套、腰帶、護具等。使用安裝於場館內的器材或設備，必須採用「間隔」式的使用規範，避免肢體碰觸。另外教練也得每7天快篩，並以示範替代接觸。室內中心設置的游泳池、淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱與交誼廳，因防疫不易，暫停開放。

對此，各大健身房配合規範，也有相關措施。健身工廠公告，民眾入場採實聯制，並控制容留人數，也必須保持社交距離、全程配戴口罩、器材間隔使用。有氧/飛輪教室、會員休息區、蒸氣室、烤箱、淋浴間、冷熱池、泳池也暫停開放。另外配合各地方政府的政策，雲林縣、高雄市兩地的健身房暫停營業至7月26日。

WORLD GYM則宣布，場館內除了游泳池，其他各項運動設施都可正常使用。同時採高規格防疫，包含每小時防疫消毒、增設自助消毒站、教練及有氧老師授課前抗原快篩、全體員工佩戴口罩及面罩，也規定民眾入內運動時，需全程佩戴口罩。為保護個人衛生安全，請自備毛巾、水瓶。飲水機僅限以瓶罐裝水， 保持社交距離，按照規定暫停開放游泳池、淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱，台北市場館則暫停開放更衣室。

全真 true fitness在官網公告，全國各館採預約制，除了遵守中央規定，淋浴間、游泳區、蒸氣室、烤箱暫不開放，台北市場館的更衣室與置物櫃也不提供使用。

由知名網路紅人館長所創立的成吉思汗健身俱樂部、300壯士俱樂部、BEING fit等知名健身房因應疫情，直接宣布暫停營業至7月26日為止。

1111人力銀行發言人黃若微表示，疫情改變許多企業上班模式，不少人分流在家上班，也跟著無法運動，生活、消費模式改變，為避免生活壓力大，建議可線上與親友連絡，並適當放鬆。另外，黃若薇提到，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的工作時程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，讓在家工作的同仁，透過雲端就能輕鬆完成打卡，系統還提供「請假、簽核、體溫回報、工作報表上傳、薪資計算」功能，同時還可以快速新增防疫照顧假等特殊假別，並支援彈性快速排班，滿足不同產業的排班需求，讓人資輕鬆完成各項人資行政作業。