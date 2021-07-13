從5月中旬至今已歷經四度三級緊戒延長，雖今起部分場所微解封，但防疫仍不可輕忽，因疫情很多產業營運遭受極大衝擊，華梵大學不忍增加家長、學生的財務負擔，不僅持續推動全額獎學金政策，更破天荒宣布校內蔬食餐廳即日起開放全校學生不限名額免費享用午晚餐一個學期，至111年1月中旬為止，之後並視情況決定是否繼續延長，預估可為每位同學省下最多近2萬元餐費。

根據1111人力銀行的調查發現，在疫情影響下，上班族收入也跟著有所消長，其中佔比最高的是收入減少74.3%，另外收入不變24.5%，收入增加僅占1.2%。上班族面臨收入縮水，行政院為了救急濟窮已編列2600億的「紓困4.0特別預算」，截至6月下旬更已經發出705億元的現金補助。

顯見很多很多家庭的收入都受影響，為了減輕家長的經濟壓力，華梵大學去年即超前部署實施「就學零負擔」政策，大一新生不必奔波校外打工，只需每周校園維運服務5小時，1學期就有5萬4000元「覺之教育品德全額獎學金」可領，等於抵免全部學雜費；大二到大四還可參加「百工學堂」與「藝術村」工作坊，打造自己成為職場最夯的「自造達人」，最高也可領到與學雜費同額的「創新共學獎學金」。

另一方面，海洋大學也表示疫情期間在台學習的外籍學生更是辛苦，為了讓外國學生如家庭的溫馨，且給予畢業同學祝福，於每年畢業典禮過後皆會舉辦外國學生歡送會，也讓畢業生暨外國學生聯誼社幹部薪火相傳，今年由於疫情影響於8日線上辦理，此次有53名外國學生共同參與，且先前外國學生校園影片競賽成績出爐，一併於歡送會頒獎，並欣賞8名同學拍攝的校園景物、一起回憶在校時的點點滴滴。校長許泰文祝福外國學生畢業生未來有更美好的發展，並期勉在校生勤份學習、努力研究，並培養強健體魄，達成個人學習及成長目標。

近年來海大積極與萬海海運、陽明海運等知名海事企業進行產學合作，今年更推出學士後多元專長培力課程專班，提供已具備學士學位之年輕學子學習海運產業專門知識與技術，協助培育國內海事專業人才，拓展多元就業之路。產學合作成果豐碩就業機會多元讓今年畢業的外國學生中有不少人選擇持續深造，甚至在台工作。

1111人力銀行發言人黃若薇進一步提醒有意在台工作的畢業生，除了加強中英語的溝通技巧，也可透過1111TUN大學網蒐羅各大專院校活動資訊，利用閒暇時參與團體活動，培養融入團體的群性，對未來步入職場都會幫助。