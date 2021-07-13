國民黨立委賴士葆指出，政府買疫苗的錢帳上總共花了67億元，他比對現況，其實6月底之前只花費約10億元左右購買國際認證疫苗，其他的57億去了哪裡？他推測應該是拿去支付高端、聯亞的預付款，但兩家都還沒過EUA，等同給他們現金去周轉。

賴士葆表示，目前政府買到的AZ疫苗72萬劑、單價估100元，約0.72億元；以及莫德納的80萬劑、單價估1200元，共9.6億，合計在約10億左右，那其他的57億跑到哪裡去？合理推測這些錢大部份去支付高端與聯亞的疫苗預付款。

賴士葆質疑，政府為何這麼體貼這兩家的民間生技公司，他們還沒有通過EUA，政府等於提供50幾億元左右給他們去周轉，這難道是老百姓所期待政府的疫苗政策嗎？難道政府對民間、企業、地方政府的捐贈都採「擋、擋、擋」政策，只為了照顧高端與聯亞嗎？

賴士葆表示，即便算進接下來可能收到的捐贈疫苗，也只不過兩三千萬劑，但面對Delta病毒需要打3劑總共要有四、五千萬劑以上，疫苗仍然不足，「我們的政府沒有能力去採購足夠的疫苗，卻又要擋民間的捐贈，真的是無能又愛耍官威，佔著茅坑不拉屎。」