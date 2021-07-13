全台實施防疫三級警戒將近2個月，嚴密的防疫措施，衝擊民生消費活動，今日(7/13)微解封第1天，部分場域有條件鬆綁，包含健身房、電影院、觀光遊樂區、餐廳內用等，均能在符合防疫規範下開放，但也引發各縣市首長持不同態度；而在長達將近2個半月防疫期間，對於全台上班族造成了哪些改變呢？

根據1111人力銀行調查指出，宅在家的上班族時間多了，也推升了線上平台使用熱度，以個人進修(27.8%)最熱門，其次則是廚藝料理(26.4%)、投資理財(17.0%)、運動健身(16.5%)及語文學習(13.9%)。每次上線平均95分鐘，大約1個半小時左右。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，線上平台不受時間及空間限制，各式各樣的知識教學可以應用在課業、職場、生活層面，內容五花八門，可以根據個人喜好選擇，隨時重覆觀看，因此成為學生及上班族宅在家的防疫神器。

國內確診人數履創新低，且已經連續3周RT值（有效再生數）小於1，疫情逐漸受到控制，代表著三級警戒嚴守社區防線已然奏效。根據調查指出，當「問及多久出門一趟(不包括工作)」，有高達７成3的受訪者表示「不再天天出門」，其中包括1周僅出門1~2次佔45.6%、每2天出門佔15.6%，以及每3天出門則有11.6%。

出門目的主要是為採買日用品、採買食材、外帶三餐及看醫生。採購食材的地點以超市/賣場(75.7%)最常去，其次則是網購通路(31.3%)及傳統市場(28.6%)。隨著5月19日發布三級警戒以來，國人皆已習慣口罩不離身、進店刷條碼、減少外出次數等防疫新規定。

有鑑於同住家人暴露在染疫風險下，縣市首長甚至提出「在家戴口罩」建議，以降低群聚風險，對此民眾反應又是如何呢？從調查得知，有40.7%受訪者表示完全做不到、身體不適就會戴的比例也有28.7%、以及在公共區域會戴(客廳/廚房等)佔18.8%；另有12.6%表示即使在家中也會一直戴著。

黃若薇表示，將近2個月來，在全台民眾齊心防疫下，根據中央流行疫情指揮中心公布的每日確診人數已降至維持在兩位數，顯示整體情勢相對穩定，並且往好的方向發展，防疫新生活已成為上班族的日常，隨著疫苗施打率的提高，可望在不久的將來，就能達成降級解封目標。