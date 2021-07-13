基隆市已規畫6個集中施打點，以及25處合約醫療院所。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市今天「嘉玲」，市長林右昌表示，目前疫苗施打覆蓋率已達18.4％，另外本市總計4萬9440人填寫疫苗施打意願，其中1416人勾選AZ疫苗、3萬495人勾選莫德納疫苗。

林右昌指出，基隆這2天針對68到69歲長者施打疫苗，七堵區上午某時段出現99.2％超高施打率，不僅如此，其他各區也都相當踴躍，累計到今天上午，總列冊人數是1萬89人，實際施打8131人，施打率達80.6％。

林右昌提及，蔡英文總統日前曾說，希望全國施打率在7月底可達20％至25％，他說，基隆疫苗施打覆蓋率今天已18.4％，預計明天可以提前達成20％標準，加上明天開始為65歲以上長者集中施打，疫苗覆蓋率可望上看25％。

另外，中央已公布疫苗預約系統，昨天以前登記的民眾，這2天會收到簡訊，並能在7月13日到15日進行線上預約，只要到平台上面選擇接種站、接種時段，7月16日到21日即可進行接種。

基隆市政府統計施打意願總數，共4萬9440人登記，其中只勾選AZ疫苗的有1416人、勾選AZ或莫德納的有1萬7529人，只勾選莫德納的有3萬495人。

林右昌說，目前已規畫6個集中施打點，以及25處合約醫療院所，只要有預約就一定打得到，市府還考量到上班民眾需求，協調集中施打點及醫療院所，開放夜間施打時段到晚上8點，他提醒，中央已開放18歲以上民眾進行第二批預約，只要登記越多、中央撥下來的疫苗也越多。