海地官方11日宣布逮捕海地裔美籍醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon），指控他是暗殺海地總統計畫的核心人物。

海地官方11日宣布逮捕海地裔美籍醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon），指控他是暗殺計畫的核心人物，據接觸過他的人表示，薩農自稱是上帝派來統治海地，他計畫在海地推動馬歇爾計畫，還說要把官方語言從法文改成英語。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺後，海地警方11日宣布逮捕63歲的佛州醫生薩農，指控他密謀當海地總統，是暗殺摩依士計畫的「核心人物」。

《紐約時報》（New York Times）報導，海地基斯克亞大學（Quisqueya University）的土木工程教授普朗徹（Michel Plancher）昨（12）日受訪時表示，薩農曾自稱是上帝派來的，要來統治海地。

普朗徹說之前曾接到電話邀請參加薩農醫生在首都太子港的會議，對方告訴他是計畫一場政治運動，他從沒聽過薩農這號人物，但是上網查了一下後發現薩農是牧師，還做慈善工作，因此決定參加。

普朗徹說他與薩農的第一次會面是在6月1日，一、二天後又和薩農及另外6至8個人會面，薩農在會議上說明自己的政治抱負，「他說自己是上帝派來的，上帝派給他的任務是取代摩依士，他說總統很快就會辭職，但是沒說原因。」

薩農還提到要在海地推動「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）來治理國家，要把官方語言從法語改成英語，他描述薩農「似乎有點瘋狂」，表示自己不想再參加他的會議。

不過普朗徹口中的薩農和其他人認識的薩農似乎有很大落差，薩農之前在佛州的鄰居布洛斯（Steven Bross）表示，薩農確實總是在想方設法讓海地能更加自給自足，但他「絕對不可能」做出暗殺總統的事。

出生自海地、目前在佛州執業的麻醉師康菲登特（Ludner Confident）表示，在2010年海地大地震之前，他曾在薩農的基金會和薩農共事過，他說薩農是名牧師，是屬神的人，想為海地做事。他說兩人已經多年沒聯繫，他並不知道有關薩農政治企圖的任何事情。

薩農的兄弟約瑟夫（Joseph Sanon）也表示，已經有一段時間沒和薩農聯繫，非常想知道到底發生了什麼事。

在2011年的影片中，已經落網的海地裔美籍醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon）批評海地領導人的貪腐行為。

2011年一段題為「薩農醫生—海地領導人」（Dr. Christian Sanon—Leadership for Haiti）的YouTube影片將薩農描繪為未來海地可能的領袖，影片痛批海地領導人的貪腐行為。