台中一名人妻婚後與丈夫育有3名子女，不料在網路遊戲與一名小王發生婚外情，2人3度到摩鐵滾床單，姦情曝光後，小王為了隱瞞身分，將臉書的大頭貼、姓名全換成女性，還要求人妻全部刪掉2人的對話訊息，綠帽夫氣炸對小王提告求償，台中簡易庭審理後，判決小王應賠償人夫20萬元。

綠帽夫控訴，他與妻子離婚後又復婚，2人陸續生下3名子女，原本家庭幸福美滿，直到妻子在網路遊戲認識小王才變調。小王明知妻子已婚還發展出婚外情，妻子對他坦承，2人2020年中秋連假、國慶連假與12月，3度到摩鐵開房間，發生性行為，2021年1月還在彰化縣某高中附近見面，於小王的車內接吻及愛撫。

人夫表示，妻子坦承姦情後，寫下自白書向他保證日後決不再犯，沒想到小王得知婚外情曝光，竟然將臉書帳號名稱與大頭貼力，全部改成女性名字與照片，還要求妻子刪訊息，企圖掩人耳目，讓他氣炸決定對小王提告求償50萬元精神撫慰金。

小王出庭時坦承與人妻發生婚外情，可是人妻對他說，是其丈夫先出軌，自己才外遇與他交往。台中簡易庭勘驗各項事證後認為，小王與人妻搞外遇、發生性關係，侵害人夫的配偶權，判他應賠償人夫20萬元。