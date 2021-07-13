許多網友在逛台北地下街時，一定都看過台北車站M1出口旁的裝置藝術「鳥人」，而它一站就是11年，甚至成為國外遊客來台必拍的景點，而近日卻有民眾發現，北車鳥人已被撤下，也讓不少人感到好奇，甚至問「它不是重要地標嗎…怎麼移掉了？」。

從台北車站地下街欲通往京站或中山地下街時，一定都會看到裝置藝術「鳥人」站在轉角處，陪伴搭車的民眾長達11年，儼然成為重要地標，不少人與朋友相約時，更會以此為地點，不過今（13）日有民眾經過時，卻發現鳥人竟已消失。

根據《ETtoday新聞雲》報導，由於契約屆期因素，因此文化基金會已撤展，目前暫不再擺放新的裝置藝術，而北車鳥人是由當代美術館方的人員拆除，官網上也公告「已卸除」。此消息一出後，讓不少人有些不捨，表示「日本旅遊書還有標它，我以為這是重要地標，竟然就這樣拆掉」、「北車地下迷宮最有辨識度的東西」。

根據《維基百科》指出，北車鳥人名為「夢遊」（Daydream），又稱作「鳥人愛維斯」（Aves），由藝術家何采柔和郭文泰在2010年共同創作，其創作理念是「站立在一片草原之中，戴著鳥頭的女孩手上握著鉛筆，臉上流下的水覆蓋到她整個身體，永遠長不大的女孩，手上握著鉛筆也永遠寫不出字」，造型為一個擁有巨型鳥頭的女孩，右手拿著一支筆，有水會從鳥頭流下。