國中會考今天放榜，中投區共有2萬2482人錄取理想高中職，錄取率99.5％，其中，台中一中最低錄取分數為97點、與去年相同，台中女中錄取門檻為92點、較去年降3點。一般認為，去年考題較簡單，高分群考生相對多，一中今年在逆勢中仍維持高分標準，頗受矚目。

中投區今年參加免試入學的考生共有2萬2597人，錄取率高達99.5％，在志願選填中，以第一志願錄取者更達到99.62％，未錄取者有115人，主因是志願選填不足、且平均選填志願不到10個，免試入學委員會認為，此一情況顯示各國中在輔導學生選填志願方面展現成效。

今年因整體考生取得5A的人數本就較去年減少上千人，且部分科目精熟人數也減少，各校都下修錄取門檻，台中女中最低錄取門檻為92點，放榜結果與預估相同。校方指出，今年招生名額641人，最低錄取學生成績至少要達到5A、4到5個＋，作文則要4級分以上。

中女中強調，去年考題相較今年簡單許多，且今年錄取者滿分人數較去年多、共有19名，且高分群不少，達到100點的有403人，門檻降低可能也與區域內女生人數、志願選填有關，從分數中也能看出，中投考區的考生成績是「強者恆強」。

反倒是台中一中，原本也針對今年高分群考生人數減少等作推估，預估最低錄取門檻約在92點左右，放榜成績卻直飆到97點、與去年相當。校方指出，今年共錄取824人，考生成績至少要5A、6個＋以上，根據成績來看，以97點錄取者僅65人，而有多達630名錄取者分數達到100點以上，顯示高分考生仍維持去年標準。