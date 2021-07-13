銀行挺中小企業，目標提早達陣。銀行局13日公布，到今年5月底止，國銀對中小企業放款餘額達新台幣8兆1183億元，較4月底增加1138.44億元，創歷年同期新高，且今年設定要新增中小企業放款3千億元的年度目標，已在5月提早達成，即前5月增加放款近3059億元。

中小企業放款提早達標，有四大放款組成，銀行局主秘童政彰分析，主要是銀行有強化紓困貸款、增加小微或新創企業貸款、努力承作央行轉融通專案貸款，第四部分就是今年進出口成長亦帶動企業資金需求，所以放款餘額持續攀高。

而前5月中小企業放款增加的前五大銀行，第一大即華南銀行增加383億元，其次是合庫銀行增加258億元，第三名是國泰世華銀行增加239億元，第四名是永豐銀行以增加近218.4億元，險勝第五名台企銀增加218.1億元。

銀行局指出，2021年5月底國銀對中小企業放款餘額，占全體企業放款餘額比率為67.18％，占民營企業放款餘額比率為69.06％，分別較4月底比率減少0.21及0.24個百分點；至於5月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.33％，較4月底減少0.01個百分點。

金管會持續鼓勵銀行挺中小企業，每年都會設定全體銀行新增放款目標，並對放款增加量及成長量高的銀行，進行相關表揚，2021年是第16期的鼓勵銀行辦理中小企業放款，年度目標是增加3000億元，結果到5月就提早達標，前5月已增加3058.82億元。