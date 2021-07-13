全國餐廳禁食，唯一的澎湖縣「順時中」有條件開放餐廳內用，全縣28家店家申請開放，縣府實地審查後，「佐饌轉轉涮涮鍋」、「禾欣錡咖啡簡餐」率先全國開張營業。

縣府聯合稽查小組連續兩天實地審查，首波6家全都不合格，13日第2波複查結果，「佐饌轉轉涮涮鍋」、「禾欣錡咖啡簡餐」兩家通過核准內用標準。

縣府善意未獲得普遍認同，許多餐飲業者覺得開放餐廳內用的防疫標準太高，臨時改善設備勞師動眾不敷成本，最終選擇撤回申請打退堂鼓。

面對抱怨聲浪不斷，聯合稽查小組強調餐廳內用是三級警戒微解封，希望業者多體諒，目前仍以防疫為第一優先，餐廳內用是其次。

縣府重申，餐飲業者必須向縣府提出申請，經實地查核符合規定才同意開放，尤其落實執行實聯制、量體溫，除用餐外一律全程配戴口罩；屆時也將不定期稽查，違反規定依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

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