南投縣政府同意夜市復業，13日起受理申請，但只開放餐飲、小吃及日常百貨類，娛樂、遊戲類如打彈珠、娃娃機等不在開放之列；夜市復業後，需採人流總量和分流管制，只能外帶、禁止內用，民眾全程戴口罩，不能邊走邊吃。

建設處長李正偉表示，有關夜市恢復營業申請部份，縣府已於12日完成各鄉鎮市夜市，准予微鬆綁復業公告，將來夜市復業，必須提出攤販位置圖、人員管制、環境清消、應變措施、工作人員與攤商名冊等，提報鄉鎮公所備查後，再陳報縣府，以利依規定管制防疫和復業。

復業公告期間，各夜市自治會（管理委員會），如果能符合中央所規定的「傳統市場及夜市防疫管理措施建議指引」，可暫時申請復業，但必須於公告日後1周內，即7月19日之前完成補辦申請。

南投縣政府提醒民眾，新冠疫情尚未完全解除，為確保縣內餐飲從業人員及民眾健康，維護社區安全，請鄉親體諒與配合。防疫三級警戒延長至7月26日，期間餐飲業禁止提供現場飲食，一律外帶；8大行業等休閒娛樂等高風險場所，停止營業；禁止室內5人上，室外10人以上聚會；民眾外出時，必須全程配戴口罩。

南投縣夜市（餐飲、百貨零售類攤商）申請復業，相關申請書件，可至南投縣政府網站下載；另外，配合夜市開放營業，縣府執行合防疫宣導，將陸續到南投市三和夜市、南崗夜市，水里鄉夜市、草屯鎮寶島時代村夜市、埔里鎮第三市場夜市及竹山鎮夜市，督導落實防疫措施。