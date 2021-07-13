近期國內疫情趨緩，移民署南區事務大隊高雄收容所為兼顧防疫及所內受收容人就醫需求，特別與駐所醫師吳宗慶透過科技設備視訊看診，實現「零時差、零距離｣的醫療服務，確保醫療照護不停歇。

為配合政府防疫政策，減少人流移動及接觸感染的風險，高雄收容所與吳宗慶經過多次討論及測試，透過科技設備的協助，只要與醫師約定時間，開啟視訊通話，就可以進行看診。

在場許多受收容人對於初次體驗視訊看診，都感到十分新奇，紛紛豎起大拇指表示相當便利。有位印尼籍的「阿蒂」害羞地說，其實之前直接與醫師面對面時看診時都會有點緊張，透過螢幕反而能放鬆心情，更能充分表達自己身體不舒服的狀況。

除了給予生理上的醫療照護，高雄收容所也重視這群外籍朋友心理層面的關懷。雖然人在收容處所，他們仍惦記著在外的親友。然而，為避免群聚風險，所方目前均暫停親友到所的會客活動，改以鼓勵受收容人以電話聯絡，減少近距離接觸的風險。

高雄收容所長鄭明昌表示，感謝吳宗慶醫師的熱情奉獻，本於濟世救人的精神，協助高雄收容所進行視訊醫療，透過螢幕持續為這群外籍朋友的健康把關，為這波疫情注入暖流。

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