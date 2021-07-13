彰化縣議員吳韋達（左）質詢時，砲轟彰化縣消防局代理局長邱聰佳（右），指在大火發生時他全程在場，安全管制失靈、指揮系統有疏失，邱身為現場總指揮官應承擔責任。（謝瓊雲攝）

吳韋達將消防員救命器的安全插銷拔掉，救命警報器不斷響起，讓整個議事場氣氛變得凝重。（謝瓊雲攝）

國民黨書記長劉淑芳率領黨團議員同仁獻上康乃馨花束，肯定縣長王惠美「王媽媽」與縣府團隊的防疫作為。（謝瓊雲攝）

彰化縣議會第19屆第5次定期會5月3日開議後，5月17日就因疫情嚴峻停會近2個月，13日正式復會開議，釀4死22傷的喬友大樓火警成為焦點，縣議員輪番發言要求檢討究責，盡速公布真相給家屬交代，民進黨議員更連署提案要求撤換消防局代理局長邱聰佳。

縣議員吳韋達質詢時，拿出消防員救命器、拔出插銷，救命警報響起，氣氛沉重，他指大火發生將近2周，初步調查報告仍未出爐，陳佑維在窗邊受困待援4小時、陳志帆在火場內迷向受困8小時，為何現場安全管制失靈？名單、火場圖資蒐集是否延誤？指揮系統現場有無疏失？呼籲縣府早日公布真相、確實檢討，給家屬交代。

吳韋達拿出喬友大火消防改革承諾書，提出4大訴求：支持消防員組工會、補足消防設備、召開家屬說明會，及提出跨局處真相檢討報告等，彰化縣長王惠美並未當場簽署。

另外，縣議員林庚壬、涂淑媚、尤瑞春和張錦昆、曹嘉豪等人，也紛紛發言要求消防局，與縣府各局處痛定思痛，落實大樓安檢與消防救災訓練。

民進黨籍議員江熊一楓則提出不信任案，指代理局長邱聰佳身為火場總指揮官卻無法有效執行任務，出現重大瑕疵危及縣民生命財產安全，要求縣長撤換其職務，已獲得黨團內12人中6人連署。

國民黨黨團則由書記長劉淑芳獻上一束田尾在地的康乃馨花束，肯定彰化縣長王惠美「王媽媽」的防疫表現，為縣府防疫團隊加油、打氣。

彰化縣政府表示，依中央規定搶救報告書為發生火災後3周完成，火災發生後立即配合消防署成立專案小組，將盡速完成火災搶救報告書報請內政部，再由中央召開災害事故調查委員會，以釐清事實真相，等調查結果出爐將公布各界檢視。

縣府也向中央反映家屬心願，希望能將陳志入祀警政署內湖警察公墓園區，目前由警政署及消防署共同研商，針對「警察公墓管理要點」的申請葬厝對象規定，將研議增訂「因公殉職消防人員」。