38歲韓國男星玄彬去年拍攝電視劇《愛的迫降》與大他1歲孫藝珍擦出愛火，孫藝珍亦是出道20年首次公開認愛，還在社群網站害羞寫下：「很感謝能遇到很好的人，也會努力維持這段感情。」幸福滿滿的模樣，被外界看好與玄彬能夠終成眷屬。然而久違現身的玄彬，昨（12日）為代言菲律賓服裝品牌出席線上粉絲見面會，見到女粉絲扮成「孫藝珍」的真實反應，更是引發討論。

玄彬昨晚出席線上粉絲見面會，其中就有一位女粉絲巧妙扮成孫藝珍在《愛的迫降》模樣，手拿著燒酒合成與玄彬合照。由於這張合照中的「假玄彬」太過逼真，玄彬本人也差點認不出來，當下看傻眼，直接離開座位，靠近螢幕仔細觀看照片細節，忍不住佩服粉絲創意讚嘆連連：「她怎麼做到的？」整個人笑開懷。

女粉絲巧扮孫藝珍與玄彬合成照，照片之逼真令玄彬本人也看傻眼。(取自網路)

玄彬還特地起身走近照片看個仔細，讚嘆女粉絲PS功力超好。(取自網路)

玄彬在這場見面會中，親民有問必達，也透露最近疫情期間，他在家中網購了一個啤酒杯，用來裝他最喜歡喝的啤酒和飲料，讓他相當滿足；同時玄彬還談及為什麼不用社群媒體的原因，「我希望把私人生活和工作分開，因為工作時我大多面對大眾，我希望私人生活是屬於自己的。」

雖然玄彬在活動中被問談及感情生活，但從他受訪的小細節，也不難看出與女友孫藝珍的濃情密意，例如他說擁有時光機也不想回到過去，因為現在的他很幸福，又說最近想嘗試將皮拉提斯運動結合健身，因為聽說皮拉提斯很好，恰巧孫藝珍就是擅長皮拉提斯的藝人之一，且還取得專業講師資格。