大型接種站工作人員手舞足蹈加上LED指套引導長輩就定位接種疫苗。（葉文雄提供／張亦惠嘉縣傳真）

大型接種站工作人員手舞足蹈加上LED指套引導長輩就定位接種疫苗。（葉文雄提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣政府在各地設置大型接種站，其中位於中埔國中的大型接種站有一名工作人員以靈活的身體語言及LED指套，親切引導長輩入座接種疫苗，讓嘉義縣政府隨行採訪人員葉文雄直呼暖心，並將照片放上臉書，短時間內就吸引超過千人按讚。

葉文雄說，可愛又貼心的疫苗接種站工作人員，工作站了一整天，用曼妙醒目的身體語言加上LED燈向長輩招手，引導他們就定位打疫苗，看到這一幕，心都暖了，是今天最賞心悅目的事，要向全體醫護和工作人員致上最敬禮。