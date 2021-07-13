肢體語言加上LED燈引導長輩就位打疫苗 千人按讚 18:302021/07/13 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大型接種站工作人員手舞足蹈加上LED指套引導長輩就定位接種疫苗。（葉文雄提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大型接種站工作人員手舞足蹈加上LED指套引導長輩就定位接種疫苗。（葉文雄提供／張亦惠嘉縣傳真） 大型接種站工作人員手舞足蹈加上LED指套引導長輩就定位接種疫苗。（葉文雄提供／張亦惠嘉縣傳真） 嘉義縣政府在各地設置大型接種站，其中位於中埔國中的大型接種站有一名工作人員以靈活的身體語言及LED指套，親切引導長輩入座接種疫苗，讓嘉義縣政府隨行採訪人員葉文雄直呼暖心，並將照片放上臉書，短時間內就吸引超過千人按讚。 葉文雄說，可愛又貼心的疫苗接種站工作人員，工作站了一整天，用曼妙醒目的身體語言加上LED燈向長輩招手，引導他們就定位打疫苗，看到這一幕，心都暖了，是今天最賞心悅目的事，要向全體醫護和工作人員致上最敬禮。 手護外送員正夯！人氣主播響應示範 大溪警分局青春專案 溪Mon青春有你抽獎活動 #LED #引導 #長輩 #打疫苗 #按讚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 青春專案開跑 楊梅警粉絲團有獎徵答 13:422021/07/13 社會 教育部「教學實踐研究計畫」 大葉大學囊括17項獎助 13:162021/07/13 寶島 猛禽也懂外帶 遊隼站窗外吃大餐被偷拍 嚇傻表情網笑歪 10:562021/07/13 萌寵 揭BNT最快到貨時間 急診醫：輪到你就快打疫苗 07:512021/07/13 生活 42歲尹馨預約到施打疫苗殘劑 興奮直呼：祝我好運 08:252021/07/13 娛樂 北市禁混打疫苗！一插卡就被擋 醫護：不知高雄怎可「闖關」成功 16:372021/07/13 生活 中央疫苗預約平台離島開打 金門近100％選打莫德納 14:562021/07/13 生活 68歲廖峻中風打莫德納疫苗 親曝身體反應 09:422021/07/13 娛樂 今起開放18歲以上疫苗意願登記 將在15日下午5點結算 14:162021/07/13 生活 LUXGEN U6 GT藍調倍適版 72.8萬元限量升級倍適登避震器 11:392021/07/13 汽車情報-汽車新聞 柯P放話「公布總統府打了幾支疫苗」 時力：要求執政黨完整說明 11:122021/07/13 政治 寶島熱門新聞 觀光人潮減 鹿港市區改花崗岩鋪面美化景觀 - 寶島 桃連區放榜 6成5生考上心中第一志願 - 桃園市 國際扶輪號召社友、友善企業捐6人座篩檢站 嘉榮防疫量能再進化 - 寶島 國中會考成績放榜 桃園體育班學生表現優異 - 寶島 中央微解封 金門托嬰與社區供餐服務也微調整 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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