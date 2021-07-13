天色微亮，台東縣卑南溪出海口，民眾帶著三角網撈日本禿頭鯊魚苗。（莊哲權攝）

天色微亮，台東縣卑南溪出海口，民眾帶著三角網撈日本禿頭鯊魚苗。（莊哲權攝）

天色微亮，台東縣卑南溪出海口，民眾帶著三角網撈日本禿頭鯊魚苗。（莊哲權攝）

暗夜裡，台東縣卑南溪出海口燈光閃爍，民眾戴著頭燈，手持三角網撈捕「日本禿頭鯊」魚苗，大浪一波波往身上拍打，頗具危險性。1位阿美族婦人說，因疫情失業，為了養家活口，只好向大海討生活費，多少能夠貼補家用。

清晨4點天還沒亮，暗黑的卑南溪出海口，已有不少討海人在潮起潮落的浪濤間撈捕魚苗，當大浪來襲，他們拿著三角用「鏟魚」的方式撈魚，再用頭燈照看，仔細把半透明的魚苗挑出來，據了解，他們幾乎都是徹夜守在海邊，除了厲害的高手以外，還多了不少因疫情失業的婦女。

首度「下海」跟著老手們往大海裡東撈西撈的阿美族婦人，動作比較沒那麼俐落，看來就是個新手，她說，原本工作的餐廳因疫情歇業，已經1個月沒收入，而在飯店擔任房務的女兒也失業，聽聞出海口有魚訊，就拿著父親傳下來的三角網，三更半夜衝到海邊，跟著大家撈魚苗。

日本禿頭鯊魚苗原住民稱為「司馬寧」，台語叫「捻米仔」，每年5到10月間成魚會從溪流到海口產卵，孵化的魚苗在海口成長到約2、3公分，就會洄游到溪流上游，民眾便趁機捕撈，天然美味的魚苗，市價1台斤500元，量大時一晚可撈到2、30斤，被當地人視為上天特賜的禮物，民眾無奈表示，以前是賺外快，疫情期間則是向大海討生活費。

撈魚苗是東海岸特有的漁撈活動，台東的卑南溪、知本溪、金崙溪出海口都可以看到這種特殊的風土民情，因為一直撈到日出，搭配金黃色霞光灑落在海平面的絕美背景，也是攝影玩家夢寐以求的畫面。