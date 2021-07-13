大陸女團sis泰籍成員Pam（徐嘉琳）日前才開心過24歲生日，現卻驚傳她在生日當天輕生，所幸後來被救回，讓粉絲十分震驚，而在狀況穩定後，她本人親自發文報平安，公司也發聲明，表示徐嘉琳目前將暫停活動。

徐嘉琳11日迎來24歲生日，當天她還在微博曬出甜美慶生照，寫下：「謝謝寶貝們，我收到你們的祝福了，終於24歲了。我會保護自己的身體，龍總也給我送花了，她希望我會愛自己的身體！」後來就被發現她曾在限時動態發文「想逃離這個世界但失敗了」，輕生消息就此傳開，所幸被救回一命。

徐嘉琳11日還開心慶生，傳出輕生獲救消息令粉絲震驚。（圖／翻攝自微博）

徐嘉琳目前暫停活動，回家鄉泰國休養。（圖／翻攝自微博）

而徐嘉琳所屬公司，12日即在微博發聲明，宣布徐嘉琳因為個人身體健康原因將暫時停止組合及個人行程活動，並透露藝人目前狀態穩定，與團隊溝通後將於近期啟程回家鄉泰國休養，「感謝大家一直以來的關心和支持，當下Pam最需要的就是穩定的治療和充分的休息，希望給予她充足的調整空間，直到身體恢復。 ​​」

中泰混血的徐嘉琳，2019年參加大陸綜藝節目《明日之子水晶時代》，隔年與洪一諾、徐若僑組成女團sis並發行首支單曲且展開巡迴演唱，後來就沒什麼陸續活動，這回傳出輕生獲救，不少網友網友湧入留言替她打氣，希望她早日康復。

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