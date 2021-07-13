因應全台新冠疫情而歷經2個月的高強度管制，三級警戒13日起微解封，各博物館、美術館亦採預約制重新迎賓，且一開放即見預約熱潮湧現，國立故宮博物院開館的前2天已預約滿額，台北市立美術館（北美館）開放至25日的預約時段也都已額滿。

國立故宮博物院經歷史上最長休館期，許多民眾趕在《畫琳瑯—貨郎圖》展出的最後一天入館，有參觀認為此時人少帶著放暑假的孩子正是看展好時機，也有民眾表示多少還是會擔心。故宮副院長黃永泰指出，院方也趁著這段期間進行了內部整修，包括因應疫情，廁所水龍頭全面改為感應式出水，衛生紙也採不接觸取紙，且由於微解封期間館內暫停供應飲用水，因此將開放攜帶飲用水入館。

黃永泰表示：「疫情後，可自帶飲用水入館將會是長期實施的辦法」疫情下博物館的變通，也包括這些細部規定，但他強調：「仍需要是能旋緊的水壼，且不開放帶到展間，只在走廊或公共區域開放飲水。」故宮北院13、14日均已額滿，17日下午也已出現預約潮，黃永泰表示，接下來也會持續因應疫情和參觀民眾需要而滾動調整管制辦法。

北美館自12日上午10點開放預約13日至25日的預約，以兩周為頻率分次開放，12日下午便已預約額滿，但因系統會清除因操作造成的重覆預約，建議民眾仍可不時地至預約網站查詢是否有釋出的名額。不少民眾是衝著《塩田千春：顫動的靈魂》而來，擔心像國外開館後又封館的情況發生，趁著開館先搶一波，甚至有網友留言「願意付出10億的代價買明天的名額」該民眾指出因為工作關係，怕錯過今年唯一可以看展的時間。

全台場館微解封，台北當代藝術館、台南市立美術館、高雄市立美術館也自13日開放預約入場，參觀者需於前一日預約以便造冊，目前預約人數都在滿額內，南美館指出，未達滿額都會開放現場候補入場。