台股今(13日)盤中創新高後拉回，收盤僅上漲33.19點，航海王開高後遭遇逆風，貨櫃三雄全都以跌停作收，陽明收在176元，已經跌破12日剛公告的現金增資價182元，分析師表示，現金增資價一般都是底部區，因為如果跌破會影響員工、圈購人參與意願，而觀察陽明近幾個交易日的融券餘額也持續增加，似乎有投資人在高檔用融券放空，準備用較便宜的現增價回補。

貨櫃三雄近期頻頻遇上瘋狗浪，股價最高的萬海1日盤中創下353元的新高價後走弱，今日收盤價只剩258.5元，高低相差近百元；陽明股價在7日碰觸到高點234.5元後，今收在176元；長榮在6日盤中衝上233元新高後，即被列為第二次處置股票，每20分鐘搓合一次，今股價摔至165元，高低相差68元。

對於陽明今日收在176元，已經跌破現金增資價182元，摩爾投顧分析師陳昆仁表示，一般來說，現金增資價都是底部區，因為如果跌破這個價格會影響員工以及圈購人參與的意願，萬一股價跌破現增價時，通常公司或承銷商會在圈購時間前，將股價拉回到現增價格之上，讓投資人不至於不想認購。

陽明近幾個交易日融券張數持續增加，陳昆仁指出，很有可能是有投資人用融券在高檔放空，之後再用182元回補，這應該是最近融券暴增的原因，統計到12日融券餘額有5萬1千多張，在新股上市後，融券應該就會減少，因為大戶、有門路的投資人可以直接用股票還券。

至於萬海上周還出現外資買超情形，怎麼說翻臉就翻臉，陳昆仁表示，其實上周買超萬海1.6萬張的外資，並不是真正看好萬海，而是偏向短線操作，幾乎都是買完幾天後就會賣出。

根據盤後統計，外資今賣超第1名就是陽明，共賣超18251張，賣超第7名是萬海，賣超8194張。