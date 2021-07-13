文化部自6月7日開放受理藝文紓困4.0申請，但陸續有藝文工作者提出因勞保身分無法受理或就撥款緩慢等申請卡關問題。文化部長李永得今(13)日表示，截至昨(12)日為止，目前核定自然人申請藝文紓困4.0案共達21484件，相較去年藝文紓困1.0、2.0通過多出近一萬人，預估人數還會持續增加，此次文化部紓困較為寬鬆快速，但的確做法上會有些實質困擾。

李永得表示，困擾主因在於有些行業類別去年是歸屬於文化部紓困，但今年許多行業重新劃分，如美髮、美甲、美容、婚紗攝影行業去年歸類於文化部處理，今年則列屬經濟部來紓困，類似案例便會造成申請者困惑「去年可申請文化部、今年卻不行」。

李永得表示，第二常見申請卡關原因在於，文化部接受申請者時，會跟其他部會勾稽，例如一旦被國發會認定為鎖定補助對象，身分就會被註記，但申請者的工作也許主要的確是藝文類別，卻會領不到文化部紓困。有不少申請者反映領不到紓困或是流程緩慢，其實是因要跟其他部會協調釐清。

立委吳思瑤表示，目前瞭解文化部有7千至8千件紓困案是駁回的，希望有些樣態要統整，不要讓藝文工作者被堵在紓困門外。而九天劇團總監許懷文表示，文化部開放受理藝文紓困4.0時，團隊馬上準備相關文件申請，但將近一個月後才收到公文，期間還要靠借錢才能度過難關，紓困速度給團隊很大的壓力，不知紓困上是否為自然人審核速度會優先於團隊申請。

李永得坦言，文化部的確優先處理自然人申請案，藝文團隊申請還有很大的缺口，是因去年藝文團隊申請案共達6千多件，今年開放申請以來僅收到2千多件，預計8月底前截止收件還會有5千多個藝文團隊陸續申請，會請部內檢討整個流程，不讓九天案例再次發生。至於紓困卡關各種個案，會再重新整理發布公開資訊，各藝文公協會若有碰到案例，也可向文化部反映。