六福村主題遊樂園13日「微解封」未見人潮，園方統計遊客不到500人，認為可能微解封首日，民眾到遊樂區還在觀望，到周末假期遊客應該會逐漸回升，園方實施高標準防疫措施，為每一位遊客與員工的健康把關。

六福村行銷經理黃淑芳表示，園區在微解封後，初期每日僅開放最多3000人入園，均要量體溫、實名制及保持社交距離，餐廳採隔板、梅花座外，室內設施和六福水樂園不開放，亦縮短營業時間最晚至下午5時閉園。

另外，小叮噹主題遊樂園區考量中央及地方政府的營運指引，7月12日已在網站公布暫停營業至7月26日，僅開放滑雪場在人數限制下預約使用。

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