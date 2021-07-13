林務局表示，今天是微解封首日，各個國家森林遊樂區之中，以滿月圓960入園人數最多，但未達管制人數，遊客數量前5名的園區都如此，預估週末可能人車多，請民眾先上網查詢。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒第3級微解封的今天，各國家森林遊樂區戶外場域開門迎客，由於並非週末假日，林務局指出，都沒有出現同時間入園人數爆量、也沒有車流回堵的情形發生。

林務局統計，各森林遊樂區購票入園人數第一名滿月圓，今天累計購票人數超過960人，比去年同日的652人多，但在分散入園下，沒有突破管制入園人數600人，故沒有啟動一進一出的管制措施。

第二名為東眼山，累計購票人數超過375人，低於去年同日的765人，也少於管制人數700人。

第三名為大雪山，累計購票人數300人，低於去年同日的2464人，也少於管制人數1000人。

第四名為阿里山，累計購票人數275人，低於去年同日的2470人，也少於管制人數3000人。

第五名為藤枝，累計購票人數137人，去年同日尚未開園，無從比較，但仍低於管制人數500人。

林務局分析原因，滿月圓與東眼山距離大台北較近，容易抵達；大雪山、阿里山因海拔較高，天氣涼爽，為避暑優選；藤枝近高雄市，且因98年八八風災受重創，聯外道路中斷，休園12年，經林務局、屏東林區管理處花費多年重建，今年5月7日才重新開園，所以想入園一探究竟的遊客較多。

林務局預計週末會湧現人潮，提醒遊客事先到台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢，了解想去的場域開放情形與園區遊客人數，若遊客數已達管制上限，請避免再前往。

林務局補充，疫情期間為減少遊客與售票人員接觸，鼓勵用電子門票入園，只要將網購的電子門票存於手機，經掃描QRcode即可入園，還可享平假日均一價，以及東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、雙流與池南等園區免收停車費優惠。用電腦或手機於「森林好好玩」購票網站或是Klook、KKDAY等線上通路購買即可。