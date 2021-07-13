新北市府為讓醫護人員無後顧之憂，提供「央北青年社會住宅」64戶84間房作為醫護休息站，共有9家醫院提出申請，目前已額滿。（新北市城鄉局提供／葉書宏新北傳真）

新北市府為讓醫護人員無後顧之憂，提供「央北青年社會住宅」64戶84間房作為醫護休息站，共有9家醫院提出申請，目前已額滿。（新北市城鄉局提供／葉書宏新北傳真）

新北市府讓醫護人員無後顧之憂，提供「央北青年社會住宅」64戶84間房作為醫護休息站，有9家醫院提出申請，不到20天即申請一空，目前一位難求。城鄉局指出，醫護休息站將持續至疫情緩解，暫無規畫其他空間作為休息站，若醫護人員仍有需求，將以防疫旅館等方式協助。

疫情嚴峻期間，一線醫護人員疲於奔命，除了要救援病患外，又要擔心返家後會傳染給家人，新北市長侯友宜日前宣布新店區「央北青年社會住宅」作為醫護休息站，即日起提供64戶84間房，任何防疫醫院皆可申請。

城鄉局補充，規畫「央北青年社會住宅」B棟5至8樓共64戶84間房作為醫護休息站，分別為套房48戶共48個房間、2人房12戶共24個房間、3人房4戶共12個房間，內部有獨立空調和單層排氣，床架、衣櫥櫃、熱水器、電陶爐或瓦斯爐及無障礙設施。

城鄉局表示，開放申請後共有9家醫院提出申請，目前64戶84間房不到20天時間都已申請完畢，目前僅有醫院間戶數彼此微調，暫時無規畫其他社會住宅作為休息站，若醫護還有需求，則會以防疫旅館等方式協助。