根據最新報告顯示，油價今年來頻創新高主因為市場押漲的多單暴增，上個月中市場多空單比一度達到23比1，創3年來最大懸殊紀錄。不過，專家警告，若油價反轉，這些多單可能被迫殺出，進而加重跌勢。

據商品期貨交易委員會(CFTC)的資料，6月15日當周，美國原油期貨的多空單比飆至23比1，寫下2018年夏季以來最高，而且短短5周暴漲近兩倍。

儘管近幾周已略微下滑，但仍遠高於今年初的6比1，許多分析師也認為比率依然過高。

投資人一面倒押多油價導致原油成為華爾街今年最熱門的投資標的，同時推升紐約原油期貨本月初一度漲破75美元，創6年新高價，從去年10月底迄今累計飆漲約一倍。

瑞穗證券能源期貨主管尤格(Bob Yawger)表示，「油市打從去年11月起就一路走高，後市依然持續看漲。」

不過，投資人一窩蜂做多油價，也引發油價漲太猛的疑慮，未來恐成為市場動盪的主力。

以7月6日為例，當日紐約期油盤中飆上6年新高後突然反轉走低，收盤時反而大跌逾2％，上周周線雖然僅小幅收低每桶報74.50美元，但盤中震盪明顯加劇，投資專家分析認為，震盪加劇主因就在於這些多單，市場一旦苗頭不對，投機主力買盤會趕快先出脫部份多單。

由於產油大國聯盟未能達成增產協議，使得油市供給面臨高度的不確定性，需求面部份，市場也擔心變種病毒持續在全球肆虐可能拉低經濟復甦，進而衝擊能源需求。

許多分析師警告，油價短線恐震盪拉回，CIBC私人財富管理資深能源交易員巴蘋(Rebecca Babin)指出，「當市場氛圍過度樂觀，也就是該思考下行風險的時候。」

分析師擔心的是，市場多單水位如此之高，行情一旦反轉，這些多頭就會殺出，進而加重賣壓，甚至可能在金融市場引發骨牌效應，重創投資人與經濟。