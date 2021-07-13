中央流行疫情指揮中心今（13日）上午宣布開放18歲以上民眾可上網意願登記疫苗，下午記者會上，行政院政委唐鳳公布共有130萬人單獨選擇AZ疫苗，但傍晚指揮中心更正最新數字，單獨勾選AZ的人數為6.3萬人，同時登記AZ及莫德納則是169萬人。

指揮中心表示，有關今天下午記者會說明的第三輪意願登記人數，經查當時後台計算錯誤，並公布截至下午5點最新數據：全國完成意願登記總人數為485.2萬人，其中6.3萬人單獨選擇AZ（佔1.30％），309.8萬人選擇莫德納（佔63.84％），同時登記AZ和莫德納的人數為169.1萬人（34.85％）。

指揮中心發言人莊人祥表示，由於第一輪登記AZ的民眾已發出預約簡訊，因此不包含在485.2萬人當中；至於選擇莫德納的人數多達6成，其中包含了上一輪已登記、尚未收到預約簡訊的民眾。由於第一到三輪施打的都是AZ，換句話說，單獨選擇莫德納的309.8萬人還需要再等等。