新北市鶯歌老街鋪面容易打滑，養工處為維護用路人安全，將對鶯歌老街部分路段鋪面改以瀝青材質，結合三鶯文創整合計畫，藉由局部道路鋪面的更新，提升用路人安全性，並確保娃娃車、輪椅通行的舒適性。（養工處提供）

新北市政府近年啟動「三鶯文創整合計畫」，欲改善老街的人本空間及車行環境。養工處為配合該計畫，對鶯歌育英街及尖山埔路鋪面進行改善，建構美學廊道，目前已爭取到中央前瞻計畫補助，預計年底進場施作，明日將在工務局臉書公布工程實施計畫。

三鶯文創整合計畫中改造的4條路徑，主要串聯鶯歌老街、陶瓷博物館、新北美術館及鶯歌火車站人行環境。養工處指出，此次辦理的鶯歌老街鋪面改善工程，為其中一條「陶」路徑，原先鶯歌「陶」藝老街有鋪面破損、打滑、標線不明確及人行道未能串聯等問題，這次改造將在維持老街整體陶藝環境特色前提下，一併納入改造，藉由局部道路鋪面更新，提升用路人安全性，並確保娃娃車、輪椅通行的舒適性。

養工處表示，今年初已辦理過地方說明會，綜合當地民眾意見後，將朝向人車分流方式，擴大人行空間、落實無障礙通行環境為主要規畫方向；在鋪面材質安全的議題上，假日人行徒步區（重慶街、陶瓷街及尖山埔路1至105號）路面將保留原本的石材磚面，僅針對兩側人行道進行無障礙的改善，而有行車需求的育英街及尖山埔路107至235號車道鋪面則改為瀝青混凝土材質，並將兩側人行道與徒步區內人行道串聯。

養工處說，捷運三鶯線完成後，未來會帶入更多觀光人潮，捷運LB09站到鶯歌老街將是一條國際級的觀光動線，透過市府推動的改善計畫，將使「鶯歌陶瓷老街」邁向國際化，本次鶯歌老街鋪面改善工程的詳細內容，也將在明(14)日中午公布在工務局粉絲專頁「工程圖輯隊」置頂貼文(https：／／www.facebook.com／twinklecity)，歡迎民眾提出相關意見。