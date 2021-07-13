新北市樹林區鹿角溪公園去年啟用全台首座身障棒壘球場，不過場地採用草皮設置，讓身障輪椅族無法盡情運動，為了解決輪椅族運動問題，新北市議員洪佳君與體育處協商，在板樹體育館後方廣場，新設554坪的身障棒壘球練習場；體育處表示，該練習場目前已完工，將待解封後開放租借使用。

洪佳君表示，鹿角溪公園的球場雖然可提供視障、聽障等多種身障族群使用，佔地也有1.4公頃，但草皮設計對輪椅族而言不太方便，許多身障者都反應輪椅推不動，若要比賽根本推不快，有時甚至還會撞到凸起的石堆，一不小心就有可能翻車，造成二度傷害。

輪椅夢公園理事長陳國嘉表示，之前曾帶著輪椅運動員到鹿角溪場地練習，發現真的不適合進行比賽，草地阻力太大，身障運動員只能當作練習場使用。

陳國嘉說，去年協會向洪佳君、體育處爭取另一塊場地，並決定在板樹體育園區設置棒壘球練習場，場地雖不大，但水泥鋪設的地板對輪椅的行動較為方便，體育館內又有附設身障專用健身房，球場周邊也有無障礙廁所、無障礙停車空間，使用起來真的方便很多。

體育處表示，為了推廣身障族群運動，局處近年來已陸續板樹體育園區規畫無障礙網球、羽球、籃球、槌球等多項運動設施場地，今年5月完成規畫棒壘球標線練習場，將休閒廣場重新打造成直徑30公尺的圓形球場，已在6月底完工，雖然此球場不是正式比賽球場，但地面材質有特別設計過，避免身障運動員使用不便，而該場地也僅供輪椅族申請使用。